Капуста против синяка

Стоит мне нечаянно удариться, как на теле появляется синяк. Как от него избавиться?

Ушиб, особенно сильный, сопровождается гематомой – ограниченным скоплением крови в окружающих тканях. Происходит это вследствие разрыва подкожных сосудов. Сначала место повреждения темнеет, а впоследствии приобретает сине-лиловый цвет. У женщин в отличие от мужчин кожа тоньше и нежнее, поэтому даже несильный ушиб оборачивается синяком. Через неделю-другую он обычно сам по себе проходит. Ну а если находится на видном месте и портит внешний вид, его можно замаскировать, например тональным кремом.

Как предупредить появление синяка? Попробуйте сразу после ушиба воспользоваться таким эффективным средством, как лед, который предотвратит образование гематомы. Если в холодильнике его нет, забинтуйте руку или ногу эластичным бинтом. Еще один проверенный способ – водный холодный компресс: сосуды под его действием сужаются и большого отека не будет. Неплохо помогает также компресс с соком или кашицей лука. Кроме того, рекомендуется прикладывать к месту ушиба лист капусты. Не забудьте предварительно слегка его размять, чтобы появился сок.