Почему происходит разрыв мениска? Обязательна ли операция?

Валерий, Брянск

Разрыв мениска – достаточно распространенная травма. Причина ее возникновения – чрезмерно высокая нагрузка на единицу площади, которую мениск – хрящевая прокладка между костными структурами в коленном суставе – порой не выдерживает. Эта травма часто встречается у спортсменов и артистов балета при неудачном движении или сильном вращении. Не застрахованы от нее и люди, далекие от профессионального спорта и искусства. Например, разрывом мениска чревато длительное сидение на корточках. Такая поза свойственна рыбакам или дачникам во время работы на огороде.

Травму можно диагностировать с помощью УЗИ, но наиболее достоверную информацию дает исследование на магнитно-резонансном томографе. Если диагноз подтвердился, встает вопрос о выборе способа лечения. Оно бывает консервативным и хирургическим. Первое, включающее, в частности, физиотерапию и лечебную физкультуру, направлено в основном на устранение боли, и радикально проблему не решает. Поэтому при наличии угрозы разрушения сустава травматологи рекомендуют операцию.