Снижаем давление

Черноплодная рябина. 500 г слегка подсушенных ягод растереть с 350 г сахарного песка. Дважды в день принимать по 2 ст. л. смеси. Хранить в прохладном месте.

Свекла и мед. Смешать 250 г меда, 2 ст. свекольного и 1,5 ст. клюквенного сока, 1 ст. водки. Принимать за час до еды трижды в день по 1 ст. л. Можно приготовить свекольный настой. Нарежьте кусками очищенную сырую свеклу. Заполните ею на 2/3 объема трехлитровую банку и залейте холодной кипяченой водой. Накройте марлей. Пусть настаивается неделю при комнатной температуре. Слейте настой и поставьте в холодильник. Принимать перед едой по полстакана. Одновременно пусть готовится следующая банка. Курс – три месяца.

Алоэ. В чайной ложке воды растворить три капли свежего сока алоэ. Принимать натощак два месяца.

Грецкие орехи. На протяжении трех недель съедать в день по 100 граммов.