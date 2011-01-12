Когда у малыша промокли ноги
№ 1(242) от 13.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Моя дочь часто простужается. Стоит ей лишь немного промочить ноги – и все. Посоветуйте, как быть в такой ситуации. Какие меры предпринять?
Ирина, Новосибирск
Отвечает врач Татьяна Лямина:
- Дети часто возвращаются с прогулок с мокрыми ногами. А в результате простужаются. Поэтому, как только промокший ребенок пришел домой, сразу посадите его в горячую ванну. Можно ограничиться и ножной ванной с горчицей (на 10–15 минут). Затем обмойте ноги проточной водой, тщательно вытрите и наденьте шерстяные носки. Напоите малыша горячим молоком или чаем с вишневым вареньем (вишня уменьшает воспалительные явления в горле).
Если вам кажется, что ребенок все равно простыл, сделайте ингаляции из зверобоя, шалфея, эвкалипта. В качестве ингалятора можно использовать обычный заварочный чайник: заварите в нем траву кипятком, и пусть малыш вдыхает через носик.
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