Когда у малыша промокли ноги

Моя дочь часто простужается. Стоит ей лишь немного промочить ноги – и все. Посоветуйте, как быть в такой ситуации. Какие меры предпринять?

Ирина, Новосибирск

Отвечает врач Татьяна Лямина:

- Дети часто возвращаются с прогулок с мокрыми ногами. А в результате простужаются. Поэтому, как только промокший ребенок пришел домой, сразу посадите его в горячую ванну. Можно ограничиться и ножной ванной с горчицей (на 10–15 минут). Затем обмойте ноги проточной водой, тщательно вытрите и наденьте шерстяные носки. Напоите малыша горячим молоком или чаем с вишневым вареньем (вишня уменьшает воспалительные явления в горле).

Если вам кажется, что ребенок все равно простыл, сделайте ингаляции из зверобоя, шалфея, эвкалипта. В качестве ингалятора можно использовать обычный заварочный чайник: заварите в нем траву кипятком, и пусть малыш вдыхает через носик.