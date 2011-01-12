Банану можно доверять

Мой годовалый сын очень любит бананы. Его, как говорится, хлебом не корми... Много, конечно, не даю – максимум по половине банана в день. Но ведь это – экзотическое лакомство, хотя и продающееся у нас в изобилии. Не вредны ли бананы для здоровья ребенка? Галина, Тамбов

Отвечает врач Наталья Марадудина:

-Не переживайте! Наоборот, бананы полезны детям. В них содержится очень много калия – даже больше, чем в кураге. А благодаря ему организм ребенка избавляется от отработанных продуктов обмена. Калий повышает эффективность лечения различных видов аллергии. Сами же бананы вообще гипоаллергенны. Кроме того, благодаря природному калию улучшается функциональное состояние головного мозга, и он лучше развивается. В одном банане – около 500 мг калия. Например, для годовалого ребенка это четыре дневные нормы. Но не бойтесь переборщить с миллиграммами. Половина банана в день малышу не повредит. Калий также полезен и для взрослых.

Помимо всего он нормализует водно-солевой обмен. В тканях не задерживается жидкость, а это позволяет избавиться от появляющейся с возрастом отечности вокруг век. То есть налицо косметический эффект.

Присутствует в бананах и серотонин. Он считается природным транквилизатором. И в отличие от продающихся в аптеках седуксена, тазепама или других искусственных транквилизаторов не вызывает заторможенности, создает хорошее настроение. Неслучайно же его еще называют «гормоном радости».

Есть в бананах и еще один полезный элемент – магний. Сочетаясь с кальцием, он создает успокаивающий эффект, а также положительно влияет на укрепление костного скелета и зубов.