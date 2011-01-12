Почему сосудам зимой бывает худо

У меня зимой часто болит и кружится голова, начинает давить сердце, «бьет» в виски. Быстрее обычного утомляюсь, да и аппетит не тот, что летом. Скачет давление. С чем это может быть связано?

Нина, Тула

Опасные перепады

Для зимы такое состояние не удивительно. Особенно если начинаются перепады температур. А от них никуда не деться. С холода – в теплое помещение; из комнаты – на улицу… Происходит спазм коронарных сосудов. Организм вообще испытывает в период похолодания стресс. А когда еще случаются перепады давления, смена влажности и ветров, то у многих организм бунтует по полной программе. Повышается риск образования тромбов. Эритроциты (красные кровяные тельца) сгущаются. Ткани испытывают кислородное голодание. Надпочечники начинают вырабатывать больше адреналина, уровень холестерина становится выше. На холоде кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить температуру тела.

Зимой день короток, и организму не хватает солнечного света. Это тоже способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Вырабатывается меньше витамина D, а его недостаток сказывается на повышении давления.

Наиболее уязвимы страдающие хроническими заболеваниями, а также дети, пожилые люди и те, кто недавно был травмирован, болел, перенес инфаркт или операцию. Следует быть осторожным тому, кто подвержен ишемии и аритмиям. У пожилых и гипертоников возникает опасность получить инсульт – особенно ночью. Поэтому им рекомендуется увеличить (примерно в полтора раза) обычную дозу лекарств. Для гипертоников может быть опасен даже незначительный, всего в пять градусов, перепад зимних температур. И напоминание курильщикам: только что выкуренная сигарета моментально поднимет давление минимум на 5 единиц!

Далеко не все знают: существует аллергия на холод. Ее симптомы похожи на простудные: насморк, кашель, головная боль, затруднение дыхания. Она тоже влияет на сосуды: у человека понижается артериальное давление. Один из главных признаков холодовой аллергии – появляющиеся даже после короткого пребывания на морозе розовые высыпания на руках и лице.

Как снизить опасность

Если атмосферное давление переменчиво, идет снег – постарайтесь не поднимать тяжести. Объяснение тут простое. В такую погоду сердце испытывает затруднение с прокачкой крови. Поэтому не следует создавать ему дополнительные проблемы.

Опасны запоры: из-за них в венах застаивается кровь, увеличивается давление и усугубляется гипертония.

Должны поостеречься астматики и вообще все, кто страдает бронхолегочными заболеваниями. Не выходите из теплого помещения сразу на улицу. На морозе дыхательные пути сужаются. Постойте пару минут в подъезде – там прохладнее, но не так, как на улице. За это время организм адаптируется и легче перенесет мороз. А на улице постарайтесь дышать через шарф: проходя сквозь него, воздух немного нагреется. Это так же, как детям рекомендуется не глотать мороженое сразу, а немного подержать его во рту, чтобы слегка подтаяло и не травмировало гортань. Кстати, у малышей в такую погоду иногда расстраивается кишечник, повышается температура; они могут капризничать.

Что поможет

В случае резкого ухудшения состояния может оказаться опасной даже незначительная потеря времени. Поэтому, если вы знаете, что со здоровьем у вас не все в порядке, а врач прописал нитропрепараты, – обязательно держите их при

себе. В холодные дни, когда погода «чудит», а с сердцем есть проблемы, принимайте по четверти таблетки разжижающего кровь аспирина. Универсальное средство для снятия сосудистых спазмов – валидол. Помогут понизить давление валокордин и корвалол. Можно также воздействовать на биологически активные точки, ответственные за работу сердца. В частности, они расположены на мизинцах, которые следует сильно растереть.

И еще несколько рекомендаций. Очень важно соблюдать режим – принимать пищу и ложиться спать в одно и то же время. Это поможет организму легче справляться с зимними стрессами. Кроме того, постарайтесь не перебарщивать с диетами. А также избегать чрезмерных физических нагрузок. Ешьте меньше соленого: соль способна привести к спазму сосудов, поскольку задерживает жидкость. Зато полезны сырые овощи и фрукты (из их клетчатки «производятся» фиброзные волокна, укрепляющие стенки сосудов); курага, хурма, чеснок, мед (расширяют и чистят сосуды); говяжья печень, фасоль, горох, зеленый лук, яичный желток (делают сосуды эластичными).