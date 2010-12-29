Пупочная грыжа
№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Во время беременности у меня появилась пупочная грыжа, стоит ли ее удалять – она не болит, но выглядит неэстетично. Наталья, г. Новосибирск
Отвечает хирург Илья Болотник:
- Очень важно при первых же признаках появления пупочной грыжи обратиться к хирургу. Не стоит дожидаться болевого синдрома – чем дольше существует грыжа, тем больше возникает условий для ее ущемления. Промедление может привести и к ограничению физической активности. К тому же чем раньше вы обратитесь к врачу с пупочной грыжей, тем легче ее будет лечить.
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