У ребенка температура

Мой трехлетний сын при простуде часто температурит. Надо ли в этом случае давать жаропонижающее лекарство?

Анастасия, г. Уфа

Отвечает врач Владимир Яшин:

- При температуре ниже 38 градусов давать малышу жаропонижающее средство не следует. Ведь лихорадка – естественная защитная реакция организма на проникновение чужеродных микробов и вирусов. Иммунная система ребенка сама ведет с ними борьбу, и лекарство может ей только помешать. Другое дело, когда температура выше 38 градусов. В этом случае жаропонижающий препарат бывает необходим.