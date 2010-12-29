У ребенка температура
№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Мой трехлетний сын при простуде часто температурит. Надо ли в этом случае давать жаропонижающее лекарство?
Анастасия, г. Уфа
Отвечает врач Владимир Яшин:
- При температуре ниже 38 градусов давать малышу жаропонижающее средство не следует. Ведь лихорадка – естественная защитная реакция организма на проникновение чужеродных микробов и вирусов. Иммунная система ребенка сама ведет с ними борьбу, и лекарство может ей только помешать. Другое дело, когда температура выше 38 градусов. В этом случае жаропонижающий препарат бывает необходим.
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