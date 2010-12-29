При эмфиземе затруднен выдох
№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Расскажите, пожалуйста, что такое эмфизема легких. Как ее лечат?
Виктор, г. Воронеж
- Эмфизема легких – это патологическое состояние, характеризующееся увеличенным содержанием в легких воздуха. Происходит это в результате затруднения выдоха, обусловленного нарушением эластичности легочной ткани. Эмфизема легких может возникнуть на фоне хронического бронхита, но встречается и как самостоятельное заболевание. К факторам, способствующим появлению недуга, относятся, в частности, вдыхание агрессивных аэрозолей и курение.
Заболевание отличается длительным течением. Среди основных симптомов – кашель со скудной, трудно отделяемой мокротой, и одышка, которая проявляется не только при физической нагрузке, но и в состоянии покоя. Помимо дыхательной недостаточности на поздних стадиях болезни развиваются нарушения кровообращения. Характерная примета внешности больного – бочкообразная грудная клетка, формирующаяся со временем из-за затрудненного выдоха.
Ведущая роль в лечении эмфиземы легких принадлежит дыхательной гимнастике, направленной на тренировку диафрагмального дыхания, и кислородотерапии. Широко используются также фитотерапевтические рекомендации. Например, настой травы горицвета: 2 ст. л. сухого сырья заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и принимают 4 раза в день. Эффективное стимулирующее действие оказывает также витаминный чай.
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