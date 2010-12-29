Пожуем-увидим...

О, какими красивыми бывают наши новогодние столы! Тут тебе и то и се… И все хочется попробовать, ни в чем себе не отказывая. Вкуснотища! Пора бы вроде остановиться: желудку уже тяжело. Но глаза по-прежнему хотят. Ладно, еще кусочек. И еще. И еще. Боже, что же будет завтра?..

В Новогоднюю ночь многие из нас наедаются так, как в другое время и близко себе не позволяют. Чтобы на следующий день не было «мучительно больно», надо соблюдать нехитрые «правила застольной безопасности». Расскажем о некоторых из них.

Во всем нужны сноровка, закалка, тренировка

По сути, праздничный день ничем не отличается от будничного – кроме того, что мы сами считаем его особенным. Но организм-то наш этого не понимает! И не надо заставлять его перекраивать ритм, воздерживаться в течение дня от еды ради желанного вечерне-ночного стола, за которым можно будет потом «оторваться на полную катушку».

Есть хорошее правило: не ходить в продуктовый магазин на голодный желудок. Иначе будет казаться, что вы способны съесть чуть ли не целого быка. Вот и накупите (без особой на самом деле нужды) всякой съедобной всячины, а потом станете жалеть излишне потраченных денег. Похожее правило писано и для обильного застолья. Как это ни покажется странным, но… постарайтесь немного перекусить за час-полтора до новогодней трапезы. Не стоит садиться за стол совсем уж голодным. Иначе, едва учуяв аппетитные запахи разных вкусностей, начнете сметать со стола все подряд: пустой желудок теряет «разум». Конечно, вы понимаете: потом будет плохо. Ну так это ж потом…

Аналогично поступаем и с алкоголем. Многие знают присказку: «между первой и второй перерывчик небольшой». Но ошибочно ставят в этой фразе ударение на последнем слове. Хотя правильнее – на предпоследнем. Примерно за полчаса-час до того, как будет произнесен первый новогодний тост, выпейте от 50 до 100 граммов алкоголя того типа, каким вы предполагаете отмечать праздник: вино, водку или коньяк. За это время он всосется в кровь и соответствующим образом настроит организм. То есть получится своего рода «прививка». Ну и, надеюсь, вы помните: алкоголь лучше не запивать газированными напитками (они ускоряют его всасывание) и не смешивать. А если уж не смешивать не получается, то делать это с наращиванием градусов. Многие путаются: что «правильнее» – пить белое вино после красного или наоборот. Между тем запомнить легко, если выучить маленькое четверостишие:

Белое на красное –

Было б все прекрасно.

Красное на белое –

Лучше бы не делали…

Разминаем косточки и продумываем меню

Старайтесь не сидеть за столом больше полутора часов без перерыва. А лучше делать это не реже одного раза в час. Прогуляйтесь по улице, поиграйте в те же снежки, потанцуйте. Ведь вы уже наверняка набрали немало калорий – в том числе, скорее всего, лишних. И хотя бы часть из них следует сжечь. Тем более если на столе еще хватает вкусных блюд, и вы понимаете, что не удержитесь от их дегустации: в новогоднюю ночь сила воли явно не та…

Если вы принимаете гостей, то ради их же собственного блага постарайтесь ограничить количество жирной и высококалорийной еды, нарушающей работу органов пищеварения. Предложите больше фруктов и овощей – они не только полезны сами по себе, но и «собьют» излишний аппетит. Желательно выставлять на стол поменьше сладких напитков (гораздо лучше столовая минералка), кондитерских изделий и тортов – в них много калорий. После того как гости и так уже сытно поели, сладости не только ухудшат переваривание пищи, но и могут вызвать отрыжку, изжогу, вздутие живота, привести к образованию газов. Тяжелы для переваривания копчености. Они могут перенапрячь почки, печень, желудок, поджелудочную железу и кишечник – поскольку физиология человека такова, что ночью расщепление и усвоение питательных веществ минимально. А названные продукты оказывают на органы стимулирующее воздействие в неурочное время.

Салаты с майонезом (если и не отказываться от них полностью) следует дополнять нерафинированным растительным маслом.

Утро добрым не бывает?

Ах как хорошо было вчера! Но… уже наступило сегодня. Причем наступило со всего размаху! И на голову, и на живот. Ощущаете чувство разбитости? Без паники! Да, неприятно, однако бывает и хуже. Сейчас нашему организму надо восстановиться. Не следует нервничать, напрягаться. Постарайтесь весь день провести в покое. Выпейте куриный бульон – он поможет органам пищеварения лучше переработать съеденное в лихую новогоднюю ночь. Кстати, если вы употребляли жирную пищу, то знайте, что она избыточно задерживает в тканях жидкость. Вывести ее (а заодно и улучшить пищеварение) поможет мочегонный настой петрушки. Готовится он так. В трех стаканах кипятка два часа настаивается пучок этой зелени. Пить каждый час по 100 граммов. Аналогичным мочегонным эффектом обладает и зеленый чай.

От «тяжести в голове» избавит настой семян льна. Полторы столовые ложки настаиваются два часа в холодной воде. Пить в течение дня по четверти стакана, желательно – за полчаса до еды. Причем вместе с семенами. Они не только уменьшают интоксикацию, но и обладают обволакивающим и слабительным свойствами, выводят излишек холестерина.