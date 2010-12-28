Заплатить «за здоровье» надо вовремя

Хотя здоровье не купишь, денег оно требует немало. О том, как сэкономить на медицинских услугах без ущерба для себя, рассказывает генеральный директор Медицинского центра «Румянцево», кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Денис Бахмутов.

- Денис Николаевич, говоря о платных медицинских услугах, всегда ли «дорого» означает «хорошо»?

– Совсем нет! Можно за бесценок вылечить пациента, а за большие деньги, наоборот, испортить его здоровье. Прежде всего качество лечения зависит не от стоимости, а от уровня специалистов. За плечами врачей должна быть богатая практика. Как правило, она нарабатывается в государственных медучреждениях, где поток пациентов очень большой. Но там не всегда есть возможность организовать каждому пациенту качественный осмотр – времени не хватает. Здесь преимущество у частных центров, в которых больных меньше, а времени у врачей на каждого пациента больше. К тому же в них нет очередей – можно записаться заранее.

В нашем центре есть очень доступные программы: общемедицинская и стоматологическая. Заплатив один раз, человек получает большой объем лечебных процедур на год. Если сравнить это с общей стоимостью разовых обращений к врачу, получается в 3 раза дешевле. Мы устраиваем бесплатные осмотры и консультации врачей-специалистов. Таким образом мы пытаемся подтолкнуть людей к тщательным обследованиям: проблемы своего организма нужно знать и вовремя устранять.

– Но частные медицинские центры прежде всего нацелены на получение прибыли. Где гарантия, что пациенту назначат оптимальный курс лечения, а не будут «раскручивать» его на деньги?

– Сейчас наблюдается такая тенденция: люди консультируются в разных местах у разных врачей, а потом выбирают то, что подошло им по цене и по качеству. Подчеркну, это личный выбор каждого!

Главное – не затягивать с визитом к врачу, если вас что-то беспокоит, — иначе кошелек вы не убережете никогда, как и собственное здоровье! Я призываю врачей проводить диагностику и лечить не симптомы, а глубинные причины заболевания. Скажем, кровоточащие десны могут быть первым признаком сахарного диабета, а пародонтит может быть вызван гормональными сбоями. Если не обращать на это внимания, от лечения не будет никакого толку.

В 2011 году наш медцентр планирует запустить уникальный аппарат для диагностики свежего дыхания. Он создан отечественными производителями и, в отличие от иностранных аналогов, дает расшифровку состава выдыхаемого воздуха не только по серосодержащим, но и по азотосодержащим соединениям, которые дают неприятный запах изо рта. Мало заглушать запах жвачкой – нужно бороться с его причинами. Таким образом, это будет первая попытка в России сделать клинику «свежего дыхания».

– В государственных поликлиниках ведутся истории болезни, а в частных центрах сведений о пациентах, пришедших в первый раз, нет. Достаточно ли данных первичного осмотра для качественного лечения?

– У нас больше времени узнать о пациенте и собрать подробный анамнез. При первом приеме на каждого больного обязательно заводится амбулаторная карта. И мы строго следим за тем, чтобы записи в ней были правильными, а лечение соответствовало стандартам медицинской помощи. Я являюсь экспертом-стоматологом одной страховой компании – проверяю записи в картах и врачебные назначения в ведомственных и частных клиниках, хорошо знаю все проблемы и недочеты, которые встречаются. В нашем медицинском центре мы организовали строгий контроль и учет ведения медицинской документации. Благодаря этому пациент в любое время может получить полную информацию о своем состоянии и о том, почему ему назначили именно такое лечение.

– В столичных медицинских вузах сейчас озабочены тем, чтобы будущие врачи знали хотя бы анатомию. Как вы подбираете кадры и проверяете их компетентность?

– Главное – стаж работы врача. И это не просто дни, которые он провел в стенах поликлиники. Это большое количество клинических случаев, с которыми довелось столкнуться за время работы. Опыт по определению и лечению заболеваний ничем не заменишь.

Когда мы принимаем на работу нового специалиста, всегда внимательно следим за его назначениями, отношением к больным. Врач должен назначать лечение обо­снованно и доступно объяснять пациенту любую рекомендацию, чтобы это не было навязыванием медицинских услуг. Пациентам такой совет: всегда, когда вы слышите в ответ на свои вопросы невнятные ответы, насторожитесь.

– А какие-то «новогодние» советы в вашем врачебном арсенале есть? Трудно ведь в праздник удержаться и от разнообразия блюд, и от алкоголя...

– Я посоветую не злоупотреблять! Помните поговорку: все хорошо в меру. Людям с заболеваниями желудка и поджелудочной железы, с сахарным диабетом ни в коем случае нельзя забывать о диете. Ведь никому же не хочется начинать новый, 2011-й, год массой лишних таблеток и походом по поликлиникам!

Медицинский центр «Румянцево» www.mcrum.ru, тел. 8(499) 550-01-01