Что бы такое съесть, чтобы похудеть?

Миф №1 «О внутреннем регуляторе»



Миф №1 «О внутреннем регуляторе»

Существует теория, согласно которой в организме каждого человека функционирует своеобразный внутренний регулятор наподобие термостата, который вне зависимости от особенностей питания подгоняет наш вес под параметры индивидуальной конституции.

Опровержение:

Однако эта теория верна лишь отчасти. По мере исчезновения лишних килограммов организм постепенно «приноравливается» к новому весу, а вовсе не к какому-то врожденному эталону. Тем же, кому диета не дается, гораздо легче обвинить в этом организм, чем свое нежелание работать над собой. Проще говоря - оправдать свою лень. Врачи считают, что недооценивать даже скромные результаты на пути к заветной цели не стоит. Так, избавление всего от 2 лишних килограммов приводит к заметному снижению утомления от повседневной работы, уменьшению жалоб на всевозможные боли и недомогания.

Миф №2 «Воли маловато будет...»

«Надо просто не есть, а я не могу!»

Опровержение:

Лишний вес - это не просто следст-вие недостаточной силы воли, а комплекс генетических, обменных, биохимических, психологических и культурных факторов. Массовая «эпидемия» ожирения обусловлена доступностью вкусной и калорийной пищи при отсутствии необходимости каждодневно физически трудиться до седьмого пота. Конечно, для борьбы с лишним весом воля необходима. Но нужен и разумный подход к рациональному питанию и активному образу жизни.

Миф №3 «Спорт как панацея»

Необходима высокая физическая

активность в виде регулярных (3-5 раз в неделю) интенсивных упражнений.

Опровержение:

Хотя физическая активность, безусловно, важна, это вовсе не означает, что ради достижения заветной цели вам следует дневать и ночевать в спортзале. Самая обычная ежедневная получасовая пешая прогулка сравнима по результатам с интенсивными занятиями на тренажерах. Поэтому, если вам не хватает времени или денег на регулярные занятия в фитнесцентре, не унывайте, а лучше вместо езды на лифте пройдите пешком несколько лестничных пролетов.