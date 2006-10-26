Реакция Манту – положительная

История, о которой рассказывает читательница, - типичная. В нашей стране всем детям в роддоме вводят прививку от туберкулеза БЦЖ. Она представлена живым возбудителем и, введенная в организм ребенка, сохраняется в нем всю жизнь. Начиная с годовалого возраста детям ставят реакцию Манту, которая отвечает на один вопрос - была ли у ребенка встреча с микобактерией туберкулеза? Да, естественно, была, в роддоме, в виде прививки БЦЖ. Иными словами, чем больше будем насильственно вводить детям микобактерии туберкулеза, тем больше будет тубинфицированных детей, да и не только.

В стране уже 80% тубинфицированных людей. Во всех странах мира прививку от туберкулеза и реакцию Манту запретили в связи с опасностью, которую они несут. Но только не у нас. Часто медицинские работники насильственно делают детям реакцию Манту, говоря, что «это не прививка и это не опасно». Однако это не так. В состав реакции Манту входит фильтрат тех же самых туберкулиновых микобактерий. Осложнений на реакцию Манту много, и самые частые - аллергия.

Инфицировать все 100%?

Что же предлагает наша медицина в борьбе с туберкулезом? Усилить, ужесточить вакцинацию БЦЖ!.. Складывается впечатление, что поставлена цель - уничтожить генофонд России, добиться 100%-ной тубинфицированности.

Я отчетливо понимаю, как трудно родителям разобраться, кто же прав. С одной стороны, медицинские работники детских поликлиник, дет-ских садов, школ проводят всеобщую иммунизацию всем детям подряд согласно прививочному графику. А с другой стороны, малочисленная группа специалистов буквально кричит об опасности, которые влекут за собой прививки. Как быть родителям, кого слушать, как поступать? Вся многолетняя прививочная кампания показала, что здоровье нации сильно пошатнулось. Раньше, до эры введения прививок (с середины сороковых годов) главным достояние России было здоровье нации. Теперь этого не скажешь. Прививки не защищают, а ослабляют иммунную систему человека. Сама идея вакцинации, может быть, и была интересной (создание «малой» болезни путем введения возбудителей тех или иных болезней с целью создания иммунитета, чтобы при встрече с инфекционным агентом организм не заболел).

Прививки в роддомах

Но идея так и осталась идеей - перехитрить природу не удалось. Сама природа человека прогнулась под мощным натиском антигенов, которые и есть суть прививок, и ответила множеством болезней.

Многолетняя практика вакцинации показала, что на прививки часто возникают осложнения (ежегодный смертельный исход 3%). Поэтому вакцинаторы своим детям прививок не делают. Это я знаю точно. При этом искусственно создается мнение о безвредности прививок. Ведь это весьма прибыльный бизнес.

Что же делать? Для начала воспользоваться практикой всех стран, а именно прекратить делать прививку БЦЖ и реакцию Манту. И вообще прекратить делать прививки в роддомах из-за высокой смертности от осложнений (ни в одной стране их не делают, только с месячного возраста и только с разрешения родителей). Необходимо остановить смертоносный эксперимент!

Ну а на вторую часть вопроса отвечу кратко: помочь гомеопатией в вашем случае можно.

Врач-гомеопат Татьяна БОБРОВА