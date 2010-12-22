Предпраздничная Луна

Расположение Луны и ее фазы в последнюю перед Новым годом неделю будут таковы, что позволят нам при внимательном отношении к себе многое понять. Определить, в каком направлении нам стоит прилагать усилия, – для сохранения и укрепления здоровья. И какова должна быть последовательность наших действий для достижения положительного результата.

23-24 декабря Луна – в знаке Льва. Особое внимание уделяем сердцу. Необходимо высыпаться и гасить эмоциональные всплески. Можно принимать настойку пиона: 20–30 капель на 1 ст. л. воды 2–3 раза в день. Можно приготовить отвар: 1 ч. л. корневищ залить стаканом кипятка, настоять на водяной бане 40 минут и принимать по 1 ст. л. три раза в день. Для поддержания работы сердца рекомендуем отвар боярышника: 1 ст. л. ягод на стакан кипятка. Пить глотками в течение дня. Принимать все три дня.

23 декабря – 18-й лунный день. «Зеркало». Девиз: «Внешнее отражает внутреннее». Внимательно всмотритесь в себя. Вы увидите то, что не видели раньше. Например, угри, покраснения и неровности кожи, которые говорят о неправильной работе кишечника. Выраженный сосудистый рисунок – о напряженной работе сердечно-сосудистой системы. В этот день активен кишечник, его надо почистить. Желателен пост.

Когда Луна в знаках Льва и Девы, самыми отзывчивыми на косметические процедуры являются волосы. Самое время использовать для их питания хурму. Мякоть перетираем с 1 ст. л. оливкового масла и перед мытьем головы наносим смесь на кожу головы на 20 минут. Полезно таким же образом использовать репейное масло с прополисом (продается в аптеках).

24 декабря – 19-й лунный день. «Паук». Девиз: «Очищение души и совести». Это следующий этап нашей работы над собой. Активен аппендикс. Рекомендована монодиета. Весь день можно есть без ограничений только один продукт: какой-либо овощ, либо фрукт, либо кашу.

25 декабря – 20-й лунный день. «Орел». Обратите внимание на верхнюю часть спины. Сделайте легкий массаж в области лопаток – «крыльев».

26–27 декабря Луна в знаке Девы. Повысится деловая активность, успешно пойдут дела. Испытывают напряжение органы пищеварения, селезенка и поджелудочная железа. Нельзя нагружать и печень. Поэтому продолжайте легкую диету. В новогоднюю ночь желудок скажет вам спасибо. Он уже не будет слишком растянут и не позволит объедаться – со всеми вытекающими обычно последствиями.

26 декабря – 21-й лунный день. «Табун лошадей». Девиз: «Объединение и движение вперед». День хорош для начала закаливания. Принимайте каждый день душ, постепенно снижая температуру воды (в неделю на 1–2 градуса) до приятно холодной.

27 декабря – 22-й лунный день. «Ганеша» (слоник). Девиз: «Мудрость». Обратите внимание на нижнюю часть позвоночника: крестец, копчик. Нельзя голодать, делать эпиляцию, чистку лица.

28–29 декабря Луна в знаке Весов. Период благоприятен для переговоров и встреч. Хорошее время для посещения стоматолога. Позаботьтесь о почках – держите эту область в тепле.

28 декабря – 23‑й лунный день. «Крокодил Маккара». Тяжелый день провокаций и искушений. Ослабляется иммунитет.

29 декабря – 24‑й лунный день. «Шива». Девиз: «Разрушив старое, созидаем новое!» Можно делать маникюр, эпиляцию, красить, стричь волосы. Для укрепления иммунитета делаем массаж ушей. Тянем их вниз, вверх, в стороны. Накрываем ладонями и вращаем ушные раковины по часовой стрелке и против. Массируем внутри и снаружи так, чтобы они «горели».