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От всех болезней нам полезней…

Когда витамины для нас хороши,а когда не очень

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Наталья МАРАДУДИНА, врач ]

От всех болезней нам полезней…

Надо ли от чего-то отказываться во время приема поливитаминов? Я слышала, их эффективность снижается при употреблении кофе и антибиотиков. Есть, наверное, и какие-то другие противопоказания? А вообще, хотелось бы знать – какие витамины от чего полезны и в каких продуктах они содержатся?           

Валентина Кремнева, Тула

О пользе воздержания

Употребление больше четырех чашек кофе в день не только снижает содержание в организме цинка, железа, калия и кальция, но и разрушает витамины РР, В. Что касается антибиотиков, то они разрушают витамины группы В, а также магний, железо и кальций.

Полезно знать и о других факторах, подавляющих эффективность поливитаминов. Алкоголь, кроме витаминов группы А и В, разрушает цинк, кальций, магний, железо и калий; снотворные выводят кальций и ухудшают усвоение витаминов А,Д,Е,В12; никотин разрушает селен и витамины А,С,Е; аспирин сокращает содержание калия, кальция и витаминов группы А,В,С.

Надо также учитывать, что, принимая, скажем, многокомпонентные витаминно-минеральные комплексы, вы нередко разжигаете бескомпромиссную «войну» между микроэлементами. К примеру, железо из организма вытесняет медь, медь – цинк, марганец – магний. Железо и медь окисляют витамин Е. Есть и масса других нюансов, по поводу которых желательно проконсультироваться у врача.

Дающие жизнь

Уже сам перевод с латинского языка слова «витамины» (­vita означает «жизнь») говорит о многом. Эти замечательные органические вещества хоть и не служат ни строительным материалом для организма, ни источником энергии – однако очень важны для нормальной жизнедеятельности. Витамины не только повышают устойчивость к инфекционным заболеваниям – они активно участвуют в обмене веществ. Их недостаток серьезно сказывается на многих вещах. У человека могут быстро утомляться глаза, снижаться острота вечернего зрения, выпадать, ломаться и тускнеть волосы; высыпать ячмени, фурункулы; шелушиться кожа (а ранки на ней – затягиваться медленно); кровоточить десны; появляться сонливость, немотивированная раздражительность; ухудшаться внимание и память; слоиться ногти, трескаться губы. А кроме того, возрастает подверженность простудным заболеваниям, у женщин – нарушается цикл и ярко проявляется предменструальный синдром. Все это – признаки гиповитаминоза, то есть витаминной недостаточности.

Специальные исследования, проведенные российскими учеными, показали, что примерно в 70 (а порой и в 100) процентах случаев детям, беременным и кормящим матерям, пожилым людям не хватает витамина С. У 40–80 процентов недостает каротина и витаминов группы В. Нехватка витамина В6 у беременных в 90 процентах случаев, а фолиевой кислоты – в 70%.

Составить индивидуальную норму потребности в витаминах, учитывая особенности организма, поможет врач. При этом часто употребляющие алкоголь люди должны, например, помнить, что спиртное разрушает витамин В6 (пиридоксин), и в организме у них его, по сути, нет. Чтобы восполнить дефицит этого витамина, рекомендуется есть бананы, в которых он содержится. А курильщикам надо употреблять примерно на 25 мг больше витамина С, чем некурящим. Средняя же суточная его потребность – от 60 до 100 мг. И помните: витамины нельзя «переедать». В избыточном количестве они оказывают токсическое воздействие.

Кто за что в ответе

А теперь поговорим о том, какие есть витамины и для чего они полезны. Вот важная информация о некоторых из них.

ВИТАМИН А (ретинол). Содержится в растительном и сливочном масле, яичном желтке, печени (в т.ч. печени трески и палтуса), моркови. Полезен для зрения, поддержания в здоровом состоянии слизистых оболочек органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, выделительных (почки, мочеточники), репродуктивных (яичники, матка) и половых органов. Предохраняет от разрушения иммунную систему.

ВИТАМИН D (кальциферол). Есть в печени скумбрии, трески, желтке, сливочном масле. Укрепляет кости и зубы.

ВИТАМИН Е (токоферол). Содержится в льняном, оливковом, кукурузном, соевом, подсолнечном масле; пророщенных злаковых, бобах и фасоли. Замедляет окислительные процессы. Хороший антиоксидант. Усиливает иммунитет, профилактирует атеросклероз, замедляет старение клеток. Улучшает работу эндокринных желез, растворяет тромбы, укрепляет сосуды и миокард.

ВИТАМИН С (аскорбиновая кислота). Есть в болгарском перце, клюкве, цитрусовых, облепихе, шиповнике. Поддерживает здоровье костной ткани, кожи и кровеносных сосудов. Способствует обезвреживанию и выведению ядов, укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость к инфекциям, стимулирует защитные силы организма. Участвует во многих обменных процессах.

ВИТАМИН B1 (тиамин). Содержится в ржаном хлебе, фасоли, шпинате, моркови, пивных дрожжах, кукурузе. Участвует в обмене углеводов и обеспечении энергией нервной и мышечной системы. В том числе – сердца, спинного и головного мозга. Он необходим для образования ацетилхолина – передатчика нервных импульсов.

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