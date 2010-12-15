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Луна-эрудитка

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Светлана СОЛОМАТИНА, врач ]

Луна-эрудитка

16–18 декабря Луна перейдет в знак Тельца и будет находиться в гостях у Венеры. Появится определенная заторможенность всех процессов, особенно эмоциональных. Нельзя оставлять чувства невыраженными, это может привести к возникновению невроза. Но ни в коем случае не позволяйте себе кричать – в этот период сильно перегружено горло. И вообще, поменьше говорите!

18 декабря – 13‑й лунный день. Символ – «Колесо». День неблагоприятный для тех, кто страдает хроническими отитами. Уши должны быть в тепле! Для укрепления волос будет полезно начать в этот день втирание специального настоя. Для его приготовления 50 г сухой крапивы залить 500 мл воды и 500 мл уксуса (5%-ного или 9%-ного). Томить 30 минут на медленном огне. Втирать в кожу головы.

19–20 декабря Луна войдет в знак Близнецов и будет находиться в гостях у Меркурия. Дни общения. Луна этого периода, по словам астрологов, эрудитка. Повышается интерес к новой информации и знакомствам. Отрицательные проявления этого периода – быстрая смена настроения, суетливость, обидчивость.

19 декабря – 14-й лунный день. Символ – «Две трубы». Активен кишечник. Его нельзя перегружать. Поэтому соблюдаем диету и меньше употребляем жидкости.

20 декабря – 15-й лунный день. Символ – «Огненный змей». День аскезы. Активны поджелудочная железа и диафрагма. Хороший период для чистки печени. С этой целью используйте расторопшу: 1 ч. л. залейте 1 стаканом кипятка, оставьте настаиваться 15 минут и принимайте глотками в течение дня.

21–23 декабря Луна перейдет в знак Рака. В этот период она находится в своей стихии, в своем доме. Положительным проявлением будет повышенное чувство заботы и порядка. Отрицательными – обидчивость и чрезмерная подозрительность.

21 декабря (полнолуние!) и 22 декабря объединяются в один 16-й лунный день. Символом является «Бабочка» – гармония и равновесие духа и тела. Активна селезенка. Показано применение кровоочистительных морсов из калины, облепихи, клюквы, шиповника, боярышника. В эти дни необходимо полностью исключить употребление животной пищи.

23 декабря – 17-й лунный день «Шакти» – любовь к праздникам и торжествам. В этот день очень важно выспаться. Активны легкие, желчный пузырь, нервная система. В этот период необходимо употреблять много кисломолочных продуктов и выполнять упражнение «Небесный барабан». Потерев, разогреваем ладони и накладываем их на уши так, чтобы пальцы находились на затылке. При этом указательные пальцы – на ямочке у основания черепа. Постукиваем средними пальцами по затылку 9 раз. Звук должен быть громким. Делаем это упражнение каждое утро в течение 3 дней.

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