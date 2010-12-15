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При гриппе голод – на пользу

№ 49(239) от 16.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

При гриппе голод – на пользу

Посоветуйте, как в домашних условиях правильно организовать уход за больным гриппом?         Валентина, г. Омск

Как известно, грипп и острые респираторные заболевания передаются воздушно-капельным путем. Поэтому больного в первую очередь необходимо изолировать, чтобы не допустить заражения других членов семьи.

Отвечает врач Владимир Яшин:

- Если у вас в квартире нет отдельной комнаты, это можно сделать в общей, отгородив постель больного ширмой или плотной занавеской. Помещение следует несколько раз в день по 20–30 минут проветривать, предварительно укутав больного. Кроме того, 2–3 раза в день в комнате нужно делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, которые продаются в аптеке.

Очень важно также, чтобы в комнате, где находится больной, поддерживалась нормальная влажность воздуха. В соответствии с требованиями гигиены она должна составлять 4060%. Если влажность в помещении значительно превышает норму, это негативно сказывается на состоянии больного. Впрочем, не способствует выздоровлению и слишком сухой воздух, ухудшающий функционирование верхних дыхательных путей. В этом случае желательно разместить в комнате возле батареи центрального отопления банку, а еще лучше миску с водой.

Кровать следует по возможности расположить в центре комнаты, чтобы было удобно подходить к нему с любой стороны. Рядом с кроватью необходимо поставить тумбочку, на которой будут находиться лекарства, термометр и вода. У больного должны быть отдельные посуда и предметы туалета. Посуду после еды необходимо мыть горячей водой с мылом. А вот полотенце, нательное и постельное белье обеззараживаются кипячением в течение 15 минут. Это относится и к носовым платкам, хотя лучше использовать одноразовые (бумажные), которые после употребления можно выбросить.

Наиболее восприимчивы к инфекции дети и люди преклонного возраста, поэтому их следует оберегать от контактов с больным. Ухаживать за ним лучше всего одному из взрослых членов семьи. Чтобы не заразиться, нужно надевать четырехслойную маску, закрывающую рот и нос. Ее нужно ежедневно стирать и проглаживать утюгом. И конечно, после каждого посещения больного необходимо помыть руки и лицо с мылом. Уберечься от заражения при общении с больным неплохо помогает промывание носовых ходов водно-солевым раствором (1/2 чайной ложки поваренной соли на стакан теплой воды).

Важную роль в процессе лечения играет питание. Главное требование заключается в том, чтобы пища была легкоусвояемой. Даже если болезнь протекает без высокой температуры и у больного сохраняется аппетит, из рациона следует исключить жирные и острые блюда. Принимать пищу надо 4–5 раз в день небольшими порциями. В меню должны преобладать овощи и фрукты. Что касается мяса и рыбы, то их надо готовить в виде пюре или суфле. Больному рекомендуются также оладьи из манной крупы и куриный бульон.

Если грипп протекает с высокой температурой, аппетита у больного, как правило, нет. Организм сам подсказывает, что еда сейчас не главное и энергию нужно расходовать не на переваривание пищи, а на борьбу с инфекцией. Голодание в данном случае – защитная реакция, помогающая организму бороться с инфекцией собственными силами. Однако прежде чем отказываться на 1–2 дня от пищи, больному нужно проконсультироваться у лечащего врача. Ведь некоторым людям оно противопоказано, в частности, тем, у кого низкое артериальное давление или пониженное содержание сахара в крови.

Кстати, по завершении голодания переходить к нормальному питанию следует постепенно. Так, в меню должны преобладать овощи, фрукты, соки, которые содержат витамины, помогающие организму бороться с инфекцией. И еще совет: больному гриппом, особенно при высокой температуре, необходимо обильное теплое питье. В день надо употреблять 2–2,5 литра жидкости, например, чай с лимоном, малиной или медом, компоты, морсы. Кроме того, очищению организма от вирусов и токсинов способствует также теплая кипяченая вода.

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