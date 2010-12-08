Луна-психолог

9–10 декабря Луна в знаке Водолея – в гостях у Сатурна и Урана. Уран – планета переворотов и неожиданностей. Сатурн – планета ограничений. Луна в этот период будет воздействовать на человека двояко: возбуждать и ограничивать. Готовьтесь к перепадам психического состояния – «тормозите на поворотах»!

Показаны процедуры, успокаивающие нервную систему. Особенно полезны ванны с хвойным экстрактом или эфирным маслом герани (5–6 капель на ванну). Хороши активные физические упражнения.

В косметике рекомендуем целебный лосьон из липового цвета: 3 ч. л. заливаем стаканом кипятка, настаиваем на водяной бане 30–40 мин., процеживаем. Используем для умывания и протирания лица. Хороша такая маска: смесь из 1 ст. л. семян льна и 1 ст. л. цветов бузины заливаем стаканом кипятка. Настаиваем 20 мин., периодически помешивая. Наносим получившуюся кашицу на марлю, а марлю – на лицо и шею на 20 мин.

9 декабря – 5-й лунный день. Символ дня – «Единорог». Активен пищевод. Нельзя голодать и перегружать ноги! Предпочтительны молочные продукты. 10 декабря – 6-й лунный день. Символ – «Журавль». Необходимы дыхательная гимнастика и ароматерапия с использованием масел пихты (сосны, грейпфрута).

11–13 декабря Луна в знаке Рыб. Она – ПСИХОЛОГ. Интуитивный и творческий. Находится в гостях у Нептуна. Он и способствует тому, что у людей увеличиваются потенциал предчувствия, пророческих снов, склонность к мистификации. Отрицательная сторона – повышенные плаксивость, истеричность.

Период хорош для окраски волос и заботы о ступнях ног. Растворите косметический парафин на водяной бане и нанесите любой кистью на ступни, предварительно смазанные увлажняющим кремом. Снимите через 20 мин.

11 декабря – 7-й лунный день, «Роза ветров». Противопоказаны куриное мясо, яйца. Уязвимы легкие. Нельзя удалять зубы. 12 декабря – 8-й лунный день – «Феникс». Хорош для очищения желудка. Показаны голодание и баня. 13 декабря – 9-й лунный день, «Летучая мышь». Активны грудная клетка, плечи. Не рекомендуется стричь волосы, мыть голову, делать эпиляцию.

14–15 декабря Луна в знаке Овна, в гостях у Марса. Огненная стихия пробудит бессознательную импульсивность. Активны почки и мочевой пузырь. Можно провести их лечение с помощью боровой матки. Принимать по 5–8 капель настоя, растворенных в 1 ст. л. воды три раза в день.

Период хорош для лечения пародонтоза, ангин, тонзиллитов. Готовим полоскания для горла и полости рта. 1. В стакане теплой воды разводим 1/2 ч. л. корицы или сухого имбиря. Можно использовать и их смесь. 2. В 1 ст. л. молока разводим по 4 капли эфирного масла герани и лимонника, выливаем в стакан воды.

14 декабря – 10-й лунный день – «Фонтан». Активны грудная клетка и предстательная железа. Мужчинам рекомендовано при необходимости начать курс лечения отваром копеечника. 1 ч. л. травы заливают стаканом кипятка. Настаивают и пьют глотками 1 стакан в течение дня. Курс лечения продолжать три недели.

15 декабря – 11-й лунный день – «Кундалини». День поста и аскезы.