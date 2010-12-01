Дни Гекаты

2–3 декабря Луна войдет в знак Скорпиона и будет находиться в последней фазе убывания. Два дня до новолуния и два после него греки называли днями Гекаты (богини тьмы). Это сложные в эмоциональном плане для человека «безлунные» дни.

Появится желание выплакаться. Не отказывайте себе в этом. Эмоциональный «захлест» может вызвать хаос в делах. Будут ослаблены почки, мочевой и желчный пузыри, поджелудочная железа. Может обостриться геморрой.

Период хорош для лечения хронических заболеваний горла, насморка, гайморита, ринита. Для полоскания горла готовим настой из смеси коры дуба, душицы и корня алтея, взятых в равных частях. 1 ст. л. смеси заливаем стаканом кипятка, добавляем 1 ч. л. соды и 1 ч. л. 3%-ной перекиси водорода.

Берегите голосовые связки! Резкий перепад температур для них опасен. Чтобы разогреть их утром, пару минут «пожужжите» (ж-ж-ж) и «поворкуйте» (ур-р-р ).

Для косметических целей приготовьте картофельный лосьон: 1 ч. л. картофельного крахмала растворите в 1/2 стакана холодной воды, добавьте 1/2 стакана кипятка. Используйте для протираний лица.

4 и 5 декабря (новолуние) Луна в Стрельце. В гостях у Юпитера. Дни творческих планов. Луну этого периода астролог С. Вронский назвал ЭНТУЗИАСТКОЙ. У людей повышаются оптимизм, доброжелательность, тяга к учебе. Но проявляются и невнимательность, назойливость. Женщины испытывают страстное желание научить всех и всему.

Дни, неприятные для астматиков. Уязвимы тазобедренные суставы. Но это хорошее время для лечения заболеваний легких. Используем настой из следующей смеси: сосновые почки, листья мать-и-мачехи, багульник (1:1:1). 1 ст. л. на стакан кипятка. Выпиваем стакан в течение дня глотками, после еды.

Упражнения этого периода.

1. «Задувание свечи». Стоя, сделать полный вдох, задержать дыхание, считая до пяти. Сложить губы трубочкой и выдохнуть в три приема: из живота, груди, верхушек легких). Повторить три раза.

2. Стимулирующее дыхание. Полный вдох, задержка дыхания на счет до семи и выдох через расширенный рот, как будто произносишь букву «с». Повторить три раза.

7–8 декабря Луна перейдет в знак Козерога и будет в гостях у Сатурна. Дни активности. Уязвимы колени, кости, щиколотки, печень, желчный пузырь. Не рекомендуются посещения мануальных терапевтов и стоматологов. Удачное время для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и желчного пузыря. Готовим настой из листьев мяты перечной, вахты, зверобоя и пустырника (1:1:1:1). 1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять 20 минут. Принимать по 3–4 ст. л. сразу после еды.

Для «ленивого» желудка и кишечника следующие упражнения. 1. Сидя на стуле, ноги выпрямлены, руки на коленях. Вдох – руки в стороны. Выдох – наклон вниз, руками достаем до пола. 2. Сидя на стуле, ноги выпрямлены, руки на коленях. Вдох – наклон вперед, выдох – назад. Темп медленный!

В пищу полезно добавить каштаны: в них много микроэлементов, полезных для сосудов. А они будут испытывать сильное воздействие Луны в следующем периоде.