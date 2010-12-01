Время собирать камни

После того как поем что-то жареное, через час-полтора иногда начинается боль с правой стороны, где-то под ребрами. То же самое происходит, когда поработаю физически на даче. Вроде одно с другим не связано, однако боль очень похожая. Что это может быть?

Виктория Ивановна, Нижний Новгород

Отвечает врач Наталья МАРАДУДИНА:

- Очень похоже на холецистит. Возможно, именно он – связующее звено, которое становится причиной боли. Обязательно обратитесь к врачу. Пусть он поставит точный диагноз. Следует проверить желчный пузырь. Скорее всего, понадобятся общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. Не исключено, что придется пройти рентгенологическое исследование. А возможно, и хирургическое вмешательство. Поэтому не затягивайте с визитом к доктору.

Чаще всего холецистит появляется из-за того, что в желчном пузыре образуются камни. Они травмируют его поверхность, блокируют отток желчи, пузырь воспаляется. Так возникает острый холецистит.

По статистике, холециститом в той или иной форме страдают около 15 процентов жителей планеты. Причем женщины (особенно во время беременности) – в четыре раза чаще мужчин. В зоне риска находятся полные пожилые люди, хотя в общем-то эта болезнь может встретиться в любом возрасте. Основные симптомы заболевания – боль в верхней правой части живота, отдающая временами в спину либо в правую лопатку и усиливающаяся при глубоком вдохе (порой переходит в левое подреберье либо становится опоясывающей, или локализуется вокруг пупка); рвота и тошнота. Иногда (нередко это происходит вскоре после еды) ноющая боль может длиться без перерыва несколько часов. Часто повышается температура. Острый холецистит длится от двух недель до трех месяцев. Временами он осложняется воспалением поджелудочной железы. Вас должно насторожить, если на протяжении нескольких дней не проходит горечь во рту: не исключено, это предвестник возникновения острого холецистита.

Полезно знать Если возникло подозрение на острый холецистит и появилась сильная боль, вызовите врача. До его прихода положите лед на область желчного пузыря. Держите 15 минут. Ни в коем случае не применяйте грелку и не промывайте желудок!

Что кроме камней в желчном пузыре может привести к появлению холецистита? Причины самые разные. Даже – больные зубы, уши, воспаленные миндалины. Казалось бы – где они и где – желчный пузырь? Все дело в инфекции. Микроорганизмы способны проникнуть в него, например с током крови и лимфы. Провоцируют холецистит различные пищевые отравления, тупые травмы живота в области правого подреберья, гепатит, дуоденит, сахарный диабет; сильные ожоги, плохая наследственность, воспаление придатков матки и наличие паразитов (те же лямблии). Застаивается желчь при малоподвижном образе жизни. Если нарушается ее отток, то развивается желтуха, возникает кожный зуд. Разумеется, вредят алкоголь и нерациональное питание. Главным образом – перебор жирной, мучной и вообще высококалорийной пищи, особенно если человек употребляет мало фруктов и овощей.

Холецистит бывает хроническим. Обычно ему предшествует острый. Но нередко он возникает и самостоятельно. Причем обострение хронической формы бывает похожим на острый приступ. А в период его ремиссии больной испытывает после еды некоторое «распирание» в верхней части брюшной полости; у него появляются отрыжка, тупая боль в спине и правом подреберье. Эти ощущения становятся гораздо неприятнее при ходьбе, физической нагрузке или нахождении под холодным душем. Возникает непереносимость к жирной пище.

Холецистит предполагает обязательную диету. В том числе в период ремиссии. Любое, даже малейшее ее нарушение чревато обострением. Надо максимально щадящим образом отнестись к своему пищеварительному тракту. Рекомендуются фруктовые, молочные, вегетарианские супы; отварные мясо, рыба и овощи; пудинги, каши. Можно употреблять молоко и кисломолочные продукты, кисели, соки, компоты, чаи. Полезны сладкие фрукты, неочищенный рис, цельнозерновой хлеб. Старайтесь есть мелкими порциями 4–5 раз в день (так лучше усваиваются жиры). Ни в коем случае нельзя переедать, даже во время улучшения состояния. Иначе в результате спазма желчных путей может нарушиться отток желчи. И возникнет патология.