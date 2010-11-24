С вульвовагинитом шутки плохи
№ 46(236) от 25.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Что такое вульвовагинит? Можно ли вылечить его в домашних условиях?
Ольга, Саратовская область
Отвечает врач Валентина Абдугалиева:
- Вульвовагинит – это одновременное воспаление вульвы и слизистой оболочки влагалища у девочек, женщин пожилого возраста и очень редко у женщин детородного возраста.
Правильное лечение невозможно без выявления причин. А вероятных причин довольно много: несоблюдение личной гигиены, травма, попадание инородного тела, аллергическая реакция организма, острое вирусное заболевание, стафилококковая инфекция, грибок…
Развитию вульвовагинита способствуют острицы или частое механическое раздражение. У женщин пожилого возраста вульвовагинит возникает на фоне физиологических изменений слизистой влагалища (кольпит).
При вульвовагините беспокоят зуд, жжение, боли в области наружных половых органов, усиливающиеся при ходьбе и мочеиспускании. Без должного лечения заболевание переходит в хроническую стадию и тогда сопровождается скудными слизисто-гнойными выделениями из половых путей. Длительное хроническое течение вульвовагинита у девочек может привести к сращению малых половых губ, в дальнейшем это затрудняет половую жизнь.
При появлении выделений из влагалища следует немедленно обратиться к врачу-гинекологу. Он выяснит причины недуга и назначит своевременное комплексное лечение.
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