С вульвовагинитом шутки плохи

Что такое вульвовагинит? Можно ли вылечить его в домашних условиях?

Ольга, Саратовская область

Отвечает врач Валентина Абдугалиева:

- Вульвовагинит – это одновременное воспаление вульвы и слизистой оболочки влагалища у девочек, женщин пожилого возраста и очень редко у женщин детородного возраста.

Правильное лечение невозможно без выявления причин. А вероятных причин довольно много: несоблюдение личной гигиены, травма, попадание инородного тела, аллергическая реакция организма, острое вирусное заболевание, стафилококковая инфекция, грибок…

Развитию вульвовагинита способствуют острицы или частое механическое раздражение. У женщин пожилого возраста вульвовагинит возникает на фоне физиологических изменений слизистой влагалища (кольпит).

При вульвовагините беспокоят зуд, жжение, боли в области наружных половых органов, усиливающиеся при ходьбе и мочеиспускании. Без должного лечения заболевание переходит в хроническую стадию и тогда сопровождается скудными слизисто-гнойными выделениями из половых путей. Длительное хроническое течение вульвовагинита у девочек может привести к сращению малых половых губ, в дальнейшем это затрудняет половую жизнь.

При появлении выделений из влагалища следует немедленно обратиться к врачу-гинекологу. Он выяснит причины недуга и назначит своевременное комплексное лечение.