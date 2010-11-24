Масло против диатеза
№ 46(236) от 25.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Мой маленький сын страдает диатезом. Он сильно расчесывает покрасневшие места. Что можете посоветовать? Нина, Екатеринбург
Отвечает врач Ольга Гаевская:
- Попробуйте применить следующий способ. Возьмите чуть больше столовой ложки оливкового масла и прокипятите на водной бане около 40 минут. Затем остудите масло и смешайте его с одним сырым яичным желтком. Полученную мазь нанесите ребенку на покрасневшие, расчесанные места и оставьте на 15–20 минут. Затем смойте кипяченой водой. Повторяйте процедуру дважды в день.
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