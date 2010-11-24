Не ставьте над собой экспериментов

Полгода назад я сильно похудела – три недели почти ничего не ела, очень быстро сбросила 6 кг. Но, видимо, переборщила: в норме мой вес должен быть 62 кг, а стал 56. И у меня прекратились месячные. Сейчас я почти вернулась к старому весу, а месячных все нет. За пять месяцев были только один раз. Что мне делать?

Ольга, Владимир

Отвечает врач Наталья Марадудина:

- Вы подвергли свой организм сильному стрессу. Хотя вес и набрали, организм все еще находится «на военном положении». В этой ситуации он не будет тратить энергию и силы на размножение. Поэтому и случился перерыв в менструациях. Но со временем все должно восстановиться.

Вы поставили над собой эксперимент, и это самое безо­бидное из возможных последствий. Если будете продолжать испытывать свой организм, он начнет отключать следующие, более важные для здоровья органы и функции.