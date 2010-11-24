Равная Солнцу

26 и 27 ноября убывающая Луна перейдет в знак Льва. Как считают астрологи, в этот период Луна-актриса находится в гостях у Солнца и равна ему. Под воздействием такой Луны возникает желание вести себя по-королевски. Но берегите сердце. Не всем под силу королевский размах.

Для укрепления сердечно-сосудистой системы готовим отвар из цветов и плодов боярышника. 1 ст. л. смеси заливаем стаканом кипятка, настаиваем 20 минут. Выпиваем в течение дня глотками. Делаем следующее упражнение. Поднимаем слегка согнутую в локте одну руку на уровень сердца. Ладонь повернута вверх. Делаем вдох, в течение которого двумя пальцами другой руки (указательным и средним) с небольшим нажимом проводим от кончика мизинца по внутренней стороне предплечья до подмышечной впадины и небольшой петлей «заезжаем» на грудь. Делаем выдох. То же самое повторяем на другой руке. На проблемные суставы полезно нанести теплое кунжутное масло, смешанное с горчичным 1 : 1. Для лица, шеи, рук и ног рекомендуется королевская маска из горького шоколада. Растопите его на водяной бане и наносите теплым на 10–15 минут.

28 и 29 ноября Луна в знаке Девы. Луну этого периода астролог С. Вронский назвал критикессой. Активизируются аккуратность, наблюдательность, внимательность. Но просыпается желание все контролировать. Отрицательное следствие – придирчивость и мелочность. Страдать будет желудочно-кишечный тракт. Поэтому соблюдаем диету. Она позволит заметно снизить вес. После еды пьем чай с ромашкой и семенем укропа: 1 ст. л. смеси заливаем стаканом кипятка, настаиваем 30 минут. Принимаем по 1/3 стакана 3 раза в день. Можно 2–3 раза в день принимать настойку мяты: 10–15 капель на 1/4 стакана воды.

Период хорош для избавления от кожных проблем. Для удаления папиллом и бородавок смазывайте их касторовым маслом несколько раз в день в течение месяца. В питании и косметических процедурах используйте липовый мед. Для чистки кроветворной системы полезен морс из калины, брусники и клюквы. Можете позволить себе умеренное количество соленых продуктов.

30 ноября и 1 декабря Луна будет находиться в Весах. Период сложный для страдающих диабетом и заболеваниями поджелудочной железы. Уязвимы мочевой пузырь и почки. Для улучшения их работы рекомендован чай из смеси трав, взятых в равных пропорциях: спорыш, цикорий, чабрец. 1 ст. л. смеси заварить стаканом кипятка. Принимать по одному стакану трижды в день. Полезен массаж спины вдоль позвоночника специальным массажером, у которого массирующие элементы расположены на расстоянии 1 см от позвоночного столба. Для этой цели можно использовать небольшие массажные мячики. Необходимо делать 15–20 таких проходов сверху вниз 2–3 раза в день. Так мы проработаем активные точки канала мочевого пузыря. Добавим еще несколько массирующих движений в крестцовой зоне поясничной области. Суставами согнутых больших пальцев рук «выписываем» треугольник от центра крестца в стороны и вниз, и в обратном направлении. Эти несложные действия значительно улучшат ваше самочувствие.