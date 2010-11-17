Аппендицита без боли не бывает

В чем причина возникновения аппендицита? Каковы его признаки у взрослых и детей? Обязательна ли операция?

Лариса, г. Чебоксары

Отвечает врач Владимир Яшин:

Аппендицит – воспаление червеобразного отростка (аппендикса) слепой кишки, расположенного в правой нижней области живота. Это одно из наиболее распространенных хирургических заболеваний брюшной полости.

Так, согласно статистике, в нашей стране в среднем за год выполняется около 1,5 млн. операций по удалению червеобразного отростка. Чаще всего аппендицит встречается в возрасте от 10 до 30 лет, но может также возникнуть у детей дошкольного возраста и у пожилых людей.

Основная причина развития недуга – активизация кишечной флоры (стрептококков, стафилококков, кишечных палочек), вызывающая воспалительный процесс в аппендиксе. Происходит это на фоне закупорки отверстия между ним и слепой кишкой копролитами (затвердевшими каловыми массами) или инородными телами либо вследствие наслоения в просвете густой слизи. Возникновению заболевания способствует перегруженность желудочно-кишечного тракта мясной пищей, ведущая к запорам и интоксикации организма продуктами распада белков.

Клиническая картина заболевания как у взрослых, так и у детей характеризуется в первую очередь приступом боли. Без нее, как говорят хирурги, аппендицита не бывает. Первоначально боль локализуется в верхней половине живота или области пупка, а затем перемещается в правую подвздошную область. Однако у некоторых людей в силу их анатомических особенностей аппендикс расположен атипично. В таком случае боль может, например, ощущаться в области правого подреберья, в поясничной области или над лобком, что затрудняет первоначальную диагностику.

Впрочем, болезнь проявляется не только болью. К другим признакам острого аппендицита у взрослых относится тошнота, а иногда (в начале заболевания) рвота. Стул в большинстве случаев не нарушен. Язык влажный, часто обложен белым налетом. Температура слегка повышена. Следует подчеркнуть, что при подозрении на аппендицит как взрослым, так и детям нельзя давать какие-либо препараты, а также слабительные средства. Кроме того, запрещается класть грелку на живот. А вот холод положить можно.

Что касается течения острого аппендицита у детей, то оно отличается своими особенностями. Так у ребенка, в отличие от взрослого, в начальной стадии заболевания нередко преобладают общие симптомы: тошнота, многократная рвота, высокая температура, разлитая боль в животе. Эти проявления могут быть и при некоторых других заболеваниях, поэтому при первом обследовании пациента в домашних условиях врачу порой не удается сразу поставить точный диагноз. Окончательно выявляют болезнь уже в стационаре, госпитализации в который ребенок подлежит в обязательном порядке.

Лечение острого аппендицита – хирургическое. Даже в случае ослабления боли откладывать операцию, которую назначил врач, нельзя. Это грозит опасными для жизни осложнениями. В первую очередь – перфорацией воспаленного червеобразного отростка, которая может привести к разлитому перитониту (инфицированию всей брюшной полости). Еще одно грозное осложнение – кишечная непроходимость. Реже случается сепсис (заражение крови), при котором бактерии попадают в кровь и переносятся по всему организму.

Хроническая форма заболевания чаще встречается у взрослых. Она возникает в тех случаях, когда при первом приступе острого аппендицита больной по какой-то причине не был сразу прооперирован. Впоследствии патологический процесс постепенно стихает. Однако полного выздоровления не наступает. Дремлющая инфекция периодически напоминает о себе болью в правой половине живота. Кроме того, отмечаются запоры, иногда сменяющиеся поносами. Больному хроническим аппендицитом назначаются, в частности, препараты, нормализующие работу кишечника, и физиотерапевтические процедуры. Если консервативное лечение не приводит к улучшению состояния пациента, показана операция.