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Следи за собой

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Светлана СОЛОМАТИНА, врач ]

Следи за собой

С 19 по 20 ноября Луна будет находиться в знаке Тельца. Следим за питанием! Легкая диета будет способствовать улучшению внешнего вида кожи.

Для этой же цели будет полезно проделать несколько упражнений из арсенала китайской медицины.

1. Плотно закрываем рот, напрягаем мышцы шеи и головы, поднимаем кончик языка к верхнему небу, считаем до 10 и расслабляемся. Повторяем 10 раз.

2. В рот берем карандаш и, вытянув подбородок, описываем круги сначала в одну, затем в другую сторону. По 10 кругов. Упражнение делаем медленно!

3. Руки со сцепленными в замок пальцами кладем на затылок, несильно надавливаем на голову и сопротивляемся этому давлению. 8–10 повторов.

Для лица в этот период рекомендуется маска из мякоти хурмы или орехового молочка, которая готовится следующим образом. Горсть фундука перемолоть в кофемолке, развести теплым молоком до образования кашицы. Наносить на лицо и шею на 15–20 минут.

В эти дни отрицательному воздействию будет подвержено горло. Приготовьте для полоскания чесночную воду. Один зубчик чеснока размять и растворить в стакане горячей воды. Полоскать приятно теплым раствором.

21–23 ноября Луна – в Близнецах. Уязвимыми будут легкие. Осваиваем еще несколько упражнений китайской медицины.

1. Сцепляем пальцы рук и делаем большими пальцами движения к себе – от себя. 30 раз.

2. Одной рукой обхватываем запястье другой и потряхиваем ее. Затем меняем руки.

3. Вытягиваем руки вперед, поднимаем кисти под прямым углом и свободно бросаем руки вниз. 10 повторов.

24–25 ноября Луна будет находиться в Раке. Меньше пьем, не нагружаем почки. Уязвимым в этот период будет желудок. В зависимости от возникающих проблем предлагаем два варианта чая. Слабительный чай: 1 ст. л. смеси трав (кора крушины, крапива, тысячелистник), взятых в равных частях, заливаем стаканом кипятка, настаиваем 30 минут и пьем по стакану в день. Вяжущий чай: 1 ст. л. смеси взятых в равных частях плодов черники и черемухи заливаем стаканом кипятка, настаиваем один час. Пьем два раза в день по 1/2 стакана. Также полезным будет суп с корнем фенхеля. Упражнения для этих дней следующие.

1. Круговыми движениями растираем область поясницы. Сначала – ладонями, затем – суставами пальцев рук.

2. Держа руки вместе над пупком, массируем ногтем большого пальца одной руки среднюю точку между большим и указательным пальцем другой руки. При этом считаем до 36. То же самое проделываем другой рукой.

3. Делаем двумя руками скользящее «умывающее» движение по лицу, надавливая при этом на углы рта, крылья носа, переносицу, начало бровей и далее – по лбу в стороны.

4. Проводим пальцами обеих рук по середине лба до темени и «сбрасываем» их в стороны. Таким образом прорабатываются активные точки, отвечающие за состояние желудочно-кишечного тракта и иммунной системы, находящихся в этот момент в напряженном состоянии.

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