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Гипертонический криз:первая помощь

№ 45(235) от 18.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Гипертонический криз:первая помощь

Почему возникает гипертонический криз? Каковы его проявления? В чем заключается первая помощь при этом состоянии?    Галина Ивановна, Воронеж

Гипертонический криз представляет собой резкое обострение гипертонической болезни в течение короткого периода времени. Спровоцировать его могут как экзогенные (внешние), так и эндогенные (внутренние) факторы. К первым относятся, в частности, психоэмоциональные стрессы, резкая перемена погоды, избыточное потребление соли и воды, прием алкоголя. Из эндогенных  факторов следует отметить нарушения в работе почек, расстройства гормональной сферы, самовольную отмену назначенных врачом препаратов, снижающих артериальное давление.

Отвечает врач Владимир Яшин:

Диагностика гипертонического криза основывается на следующих признаках: внезапном начале приступа (причем до этого человек обычно чувствует себя хорошо), резком для конкретного пациента повышении артериального давления (с учетом привычных для него значений, а также его индивидуальных жалоб). Так, если гипертонический криз проходит в легкой форме, больной, например, жалуется на сильную головную боль и ощущение неуверенности при ходьбе. При более выраженной форме криза отмечаются тошнота, рвота, больной может упасть в обморок

Различают гипертонические кризы 1‑го и 2‑го типов. Первый характерен для начальной стадии гипертонической болезни и сопровождается резким повышением артериального давления, особенно верхнего (систолического) до 200 мм рт. ст. и выше. Гипертонический криз 1-го типа развивается быстро и продолжается обычно 2–3 часа. Он проявляется пульсирующей головной болью, головокружением, эмоциональным возбуждением, дрожью в теле. У больного учащается пульс, появляются боль или чувство тяжести в области сердца, одышка.

Гипертонический криз 2-го типа наблюдается при более поздних стадиях гипертонической болезни и также сопровождается повышением артериального давления, особенно нижнего (диастолического) до 140–160 мм рт. ст. Симптомы этого типа криза нарастают постепенно. Среди них следует отметить сонливость, вялость, боль в области сердца, а также головную боль, усиливающуюся в течение нескольких часов. Кроме того, у больного отмечаются спутанность сознания, кратковременное ухудшение зрения и слуха, затрудненность речи. Гипертонический криз 2-го типа продолжается от нескольких часов до нескольких суток.

Что делать родственникам или коллегам, если приступ у человека случился дома или на работе? Прежде всего как можно быстрее вызвать «скорую». А до приезда медиков оказать больному первую помощь. В чем она заключается? Больного надо удобно устроить в кресле или уложить в постель таким образом, чтобы голова (с помощью подушек) была обязательно приподнята. Ему нужно расстегнуть воротник и по возможности снять стесняющую одежду. Необходимо также открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Кроме того, до приезда «скорой» желательно сделать больному горячую ножную ванну или просто положить в ноги грелку (пару бутылок с горячей водой). А если в домашней аптечке есть горчичники, поставить их ему на затылок. Что же касается лекарственных препаратов, то следует дать ему то средство, которое он обычно принимает при повышении артериального давления. В дальнейшем врач «скорой помощи», оценив состояние больного, сделает ему инъекцию лекарства, которое позволит снять приступ. В тяжелых случаях необходима госпитализация.

Гипертонический криз опасен своими последствиями, например, развитием острого нарушения мозгового кровообращения и другими тяжелыми осложнениями. Поэтому человеку, страдающему гипертонической болезнью, нельзя самовольно отменять назначенные врачом препараты. Кроме того, важно соблюдать режим труда и отдыха, а также рекомендованную специалистом диету. Хороший профилактический и лечебный эффект дают настои из лекарственных трав. Вот один из рецептов: столовую ложку цветков клевера лугового залить стаканом кипятка и настаивать 30 минут, затем процедить и пить по 1/2 стакана три раза в день.

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