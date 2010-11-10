Луна-отличница

Луну, находящуюся в знаке Козерога, астролог С. Вронский назвал ОТЛИЧНИЦЕЙ. Серьезная, но ранимая Луна этого периода повышает в человеке потенциал надежности и осторожности.

11 ноября Луна продолжает находиться в Козероге. В эти дни нельзя ни словом, ни делом, ни мыслью обидеть материнское начало. Его носителем является и собственная мать, и кормилица, и свекровь, и вообще мать-Земля.

12–13 ноября Луна перейдет в знак Водолея. В организме могут возникнуть проблемы с венами и голеностопными суставами. Начинаем делать упражнение, улучшающее венозный отток. Встать прямо, руки положить на пояс, стопы соединить вместе. Слегка присесть и перенести тяжесть тела на пальцы стоп. Пятки при этом отрываются от пола. Задержаться в этом положении как можно дольше. Полезной будет ванночка для ног с настоем хвоща полевого: 2 ст. л. хвоща залить одним литром кипятка. Настаивать два часа. Принимать ванночку приятно теплой температуры в течение 10–15 минут. После этого круговыми движениями растереть стопу, голеностопный сустав и голень каждой ноги.

14–16 ноября Луна будет находиться в Рыбах. Воздействие Луны прошло с головы до ног. При этом собиралась отрицательная энергия со всего организма. Уязвимыми в этот период будут стопы и лимфатическая система. Необходима чистка всего организма. Для этой цели очень хорош отвар исландского мха: 1,5 ст. л. мха заливаем 0,5 л кипятка. Томим на медленном огне 30 минут. Процеживаем и пьем этот отвар 2–3 дня небольшими глотками после еды.

Для ног делаем ванночку, куда добавляем один мелко порезанный лимон, 2 ст. л. любого уксуса, 2 ст. л. соли и отвар мяты. Полезно сделать круговые вращения голеностопного и коленного суставов и маятникообразные движения тазобедренного сустава.

17–18 ноября Луна войдет в знак Овна. Ее воздействие резко перейдет с ног на голову. Именно голова и будет уязвимым местом этого периода. Особенно если в предыдущий не была проведена рекомендуемая чистка организма (не кишечника!).

В эти дни не стоит переутомляться, хотя может быть ощущение прилива физической активности. Не стоит есть острую пищу и голодать.

В этот период показано следующее упражнение – дыхание так называемого солнечного типа. Сидя в удобной позе, закрываем левую ноздрю и делаем вдох правой, считая до 5. Затем, считая до 7, прерывистыми порциями выдыхаем через правую ноздрю. Полезно будет провести промывание носа. Для этого в ладошку набираем теплой воды (можно простой, можно добавить морскую соль или отвар эвкалипта) и медленно втягиваем ее носом. Достаточно 3–4 таких промывания за один раз. Для стабильного результата хорошо бы их проделывать в течение 10 дней. Добавьте к этому массаж – почесывание кончика носа. Это активизирует работу сердечно-сосудистой системы. Растирание крыльев носа улучшит работу легких.