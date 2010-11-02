Детское питание. Полезные углеводы

Моему сыну скоро год. Постепенно хочу переводить его на взрослый рацион. Каким должно быть питание ребенка от года до трех лет? Тамара, г. Саратов

Отвечает диетолог-эндокринолог, врач высшей категории Анна Бердникова:

- Энергетическая ценность ежедневного рациона ребенка 1–3 лет должна составлять примерно 1300–1600 ккал. До полутора лет все блюда ребенку необходимо готовить в основном в виде протертых или мелко нарезанных смесей, пюре, суфле (супы, овощи, фрукты). Мясо подавать в виде паровых котлет, тефтелей. После полутора лет в рацион можно включать уже хорошо разваренные каши, запеканки, вареные и тушеные овощи, мясо.

Что касается режима питания, пища переваривается в желудке ребенка в среднем в течение 3–4 часов, поэтому интервалы между приемами пищи должны быть примерно равны этому времени. Кормить ребенка лучше в одно и то же время 4 раза в день. Между приемами еды избегайте перекусов, особенно сладостей.

Пищу, содержащую большое количество белка (мясо, рыбу, яйца), лучше давать ребенку в первой половине дня, так как она долго переваривается, а во второй – более легкую (молочно-растительную, углеводную). Кстати, идеально сбалансированное питание ребенка от 1 года до 3 лет должно содержать 50–55% углеводов. Наиболее полезные их источники: молочные продукты, свежие фрукты, картофель и макаронные изделия, нешлифованные злаки, фасоль и другие бобовые.