Луна-цыганка

5–6 ноября Луна перейдет в знак Скорпиона. В этот период она, по выражению астролога С. Вронского, цыганка. Важная и страстная. В эти дни увеличиваются интуиция, экстрасенсорные способности, желание перемен и готовность смотреть правде в глаза. Но также просыпаются подозрительность, скрытность, язвительность, обидчивость и приступы ревности.

6 ноября наступает новолуние. И это время будет благоприятным для проведения лимфодренажа. Важным показателем состояния лимфодренажной системы является запах пота, с помощью которого организм освобождается от шлаков. Если он не имеет резкого запаха, то система работает нормально. В противном случае мы имеем полный застой в лимфатической системе. Душ и разные отдушки не помогут. Необходима серьезная «прокачка». Она заключается в чередовании периодов напряжения и расслабления мышц по следующей схеме: 1) шея, руки, грудь; 2) живот, таз; 3) руки, шея, грудь; 4) бедра, икры, стопы; 5) стопы, икры, бедра; 6) живот, таз; 7) шея, руки, грудь. Необходимо сильно напрячь каждую часть тела, например, шею до ощущения «тряски» в голове. Затем расслабить. И так – по три напряжения и три расслабления. Через несколько дней «ориентируемся» на запах своего пота. Если он резкий, то продолжаем работать над своим телом.

7–8 ноября Луна входит в знак Стрельца. После новолуния организм начинает набор питательных веществ. Поэтому в еде можно позволить себе широкий выбор продуктов.

Полезно начать цикл дыхания по системе йогов для очищения бронхов и легких. Упражнение выполняется следующим образом. Сначала делаем вдох полной грудью и задерживаем дыхание на несколько секунд. Затем сжимаем губы, как для свистка и, не раздувая щек, с силой выдыхаем немного воздуха. Делаем паузу на 1–2 секунды и выдыхаем еще немного воздуха. Снова пауза – выдох. И так до тех пор пока не выдохнем весь воздух. Повторяем упражнение три раза. Постепенно доводим количество повторов до семи раз.

Для лица показаны теплые маски из фруктов. Например, на 15 минут накладываем на лицо и шею пюре из киви, а на глаза – дольки киви. Делаем самомассаж ног: поглаживание, похлопывание, потряхивание, растирание в направлении от стоп к паху.

9–11 ноября Луна будет находиться в Козероге. Золотое время для женского организма. Очень действенной в этот период будет маска для волос из горчицы. Теплую смесь из 1 ст. л. горчицы, 1 желтка и 1/2 стакана кефира наносим на 30 минут на корни волос.

Для рук полезны ванночки из отвара подорожника и следующее упражнение. Сначала резко сжимаем пальцы в кулак и медленно разжимаем – 10 раз. Затем наоборот медленно сжимаем и резко разжимаем пальцы. Тоже 10 раз. Круговыми движениями разминаем запястья, ладони и каждый палец.

Работаем над осанкой и правильной архитектурой тела. Приводим в порядок свой мышечный корсет. Для этого будем использовать широкий пояс (наподобие кушака). Это может быть широкий шарф. Накручиваем его на уровне поясницы, аккуратно втянув живот. Не снимаем его часа два. Сначала это будет тяжело. Постепенно выработается мышечная память, и организм сам будет подтягиваться – «подпоясываться». Во всех культурах мира в одежде использовали широкие пояса. Они не только внешне украшали человека, но и контролировали положение внутренних органов, поднимая диафрагму, улучшая дыхание.