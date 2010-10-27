От кофе лучше отказаться
№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Ольга ГАЕВСКАЯ, врач ]
Можно ли на раннем сроке беременности пить кофе? И вообще, в течение всей беременности, кормления?
Марина, Новосибирск
Пить кофе нежелательно. Он повышает давление, наступает спазм сосудов плаценты, и ухудшается кровоток. Это значит, что ребенок не получает нужного количества кислорода и питательных веществ. Поэтому откажитесь от кофе.
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