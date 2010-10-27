От кофе лучше отказаться

Можно ли на раннем сроке беременности пить кофе? И вообще, в течение всей беременности, кормления?

Марина, Новосибирск

Пить кофе нежелательно. Он повышает давление, наступает спазм сосудов плаценты, и ухудшается кровоток. Это значит, что ребенок не получает нужного количества кислорода и питательных веществ. Поэтому откажитесь от кофе.