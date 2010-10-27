У ребенка болит голова…

Как без лекарств избавить ребенка от головной боли? Наталья, Рязань

- Быстро избавит от головной боли очищенная долька чеснока. Ее надо разрезать поперек и срезом натереть виски.

Другой вариант – теплые распаренные листья базилика разложить ровным слоем на хлопчатобумажной ткани и сделать компресс ребенку, положив листом на лоб на 20 минут. Можно также смочить хлопчатобумажную ткань соком облепихи и положить ее на лоб ребенка на 15 минут. Если ткань высохнет – смочите вновь.