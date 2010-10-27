У ребенка болит голова…
№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Ольга ГАЕВСКАЯ, врач ]
Как без лекарств избавить ребенка от головной боли? Наталья, Рязань
- Быстро избавит от головной боли очищенная долька чеснока. Ее надо разрезать поперек и срезом натереть виски.
Другой вариант – теплые распаренные листья базилика разложить ровным слоем на хлопчатобумажной ткани и сделать компресс ребенку, положив листом на лоб на 20 минут. Можно также смочить хлопчатобумажную ткань соком облепихи и положить ее на лоб ребенка на 15 минут. Если ткань высохнет – смочите вновь.
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