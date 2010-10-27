Луна-актриса

28-30 октября Луна – в знаке Рака. Как мы уже знаем, в этот период она хозяйка. Так как Луна будет находиться в убывающем состоянии, то все дела пойдут медленнее, чем обычно. Не надо ничего торопить. Надо чуть сбавить темп и дать организму возможность накопить силы перед переходом Луны в тяжелый для сердца знак Льва. Поэтому стараемся организовать в эти дни полноценный ночной сон, а по возможности и дневной. Перед сном рекомендована ванна с отваром валерианы: 1 ст. л. валерианы залить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут и вылить процеженный отвар в ванну. В пище в этот период должны преобладать овощи и фрукты.

Этот период хорош для лечения зубов, артрозов и выведения шлаков. При артрозе рекомендуется следующий отвар. Смешиваем по 1 ч. л. побегов багульника, донника, девясила и шишек хмеля, заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем 15 минут. Теплым отваром пропитываем льняную ткань и накладываем на суставы.

Упражнение этого периода. Сесть на стул, спина прямая, руки на коленях, стопы на полу. Совершаем покачивание бедрами в горизонтальной плоскости с небольшой амплитудой (1–2 см).

30–31 октября Луна перейдет в знак Льва. Луну этого периода астролог С.А. Вронский назвал актрисой. Эмоциональная сторона этих дней заключается в том, что просыпается творческое начало, повышаются работоспособность, жажда чувственных переживаний, тяга к признанию. Это хороший период для смены имиджа и амплуа. Но оберегайте себя от зазнайства и загулов!

К этому сложному для сердца периоду мы готовились заранее. Сейчас же при любых нервных перегрузках сразу надо принять успокоительные препараты, например валокордин.

Эти дни очень хороши для укрепления зрения. Показаны закапывания витаминных капель для глаз и упражнения. Одно из лучших упражнений по системе йогов следующее. Сидя закрываем глаза и кладем левую ладонь на левый глаз, правую – на правый. Большие пальцы – на висках. Пальцы правой руки накрывают пальцы левой. Вся конфигурация напоминает букву W. Затем немного наклоняемся вперед, но так, чтобы шея и позвоночник находились на одной прямой. В этом положении сидим 2–3 минуты. После этого делаем по пять нажатий на внутренний и внешний края глаза.

1–2 ноября Луна будет находиться в знаке Девы. Уязвимы в этот период будут кишечник и поджелудочная железа. Но это хороший период для очищения печени и почек. С этой целью пьем чай из яблочной кожуры, сок кабачка. А также отвар из кукурузных рылец: 1 ч. л. на 1 стакан кипятка. 2–3 стакана в день до еды.

В эти дни полезно начать курс лечения при проблемах со слухом и отитах. Для этого 2–3 капли ароматизированного масла базилика наносим на ватку и закладываем в ухо на 10–15 минут. Для удаления и предотвращения образования серных пробок в ушах используем свежий лист душистой герани. Свернутый в трубочку и слегка пожатый руками лист закладываем в ухо на 4–5 часов.

Для лица полезной будет следующая маска: 1 ст. л. рисовой муки и 2 ст. л. сока грейпфрута.

3–4 ноября Луна будет находиться в Весах. Организму необходим полный отдых. Убывающая Луна дает великолепный шанс по избавлению от лишнего веса. Начинаем частое дробное питание и прием яснотки, которая хорошо регулирует обмен веществ. 1 ч. л. яснотки завариваем 1 стаканом кипятка, настаиваем 20 минут. Принимаем по 1/3 стакана три раза в день до еды. Для нормализации веса пьем кисломолочные продукты, добавив в них сублимированный свекольный сок или клетчатку. В чай и кофе добавляем немного корицы.