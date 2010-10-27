Атеросклероз помолодел

Младшему брату поставили диагноз – атеросклероз. Хотя ему всего 35 лет. Но разве это не болезнь пожилых людей? Я на четыре года старше брата, и тьфу-тьфу, ничего подобного у меня нет…

Валерий, Омск

Отвечает врач Наталья МАРАДУДИНА:

К сожалению, атеросклероз молодеет. Медики давно уже подметили эту нехорошую тенденцию и бьют тревогу. Раньше болезнь затрагивала в основном женщин не моложе 60, а мужчин старше 50–60 лет. Теперь не так, и случай с вашим братом – наглядный тому пример.

Атеросклероз – заболевание серьезное. Оно связано с нарушением нервной и эндокринной регуляции липидного обмена. В результате на стенках крупных артерий скапливаются липиды, сложные углеводы, кровяные вещества, фиброзная ткань и кальций. Это так называемые атеросклеротические бляшки. Обычно поражаются сердце, нижние конечности и сосуды головного мозга. Вредоносная смесь жиров – в частности, холестерина – таит в себе смертельную для человека опасность. Во‑первых, сужаются просветы в сосудах и, соответственно, повышается давление. Во-вторых, бляшка может оторваться. Поток крови способен занести ее в узкий для бляшки сосуд, и она его закупорит. В этом случае близлежащие ткани начинают отмирать. Далее следуют инсульты и инфаркты.

Люди, страдающие атеросклерозом, должны строго придерживаться нормального режима труда и отдыха, а также специальных диет. Надо сократить потребление соли (максимум – 8 граммов в день). Но в первую очередь – уменьшить общую калорийность пищи, особенно за счет продуктов, содержащих холестерин. Животные жиры рекомендуется частично заменить растительными – доля последних, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, должна составлять в рационе минимум треть. Для больных атеросклерозом вредны кондитерские изделия, варенье, мед и сахар. Зато полезны чеснок, морепродукты, фрукты, овощи и ягоды.

Старая истина: болезнь легче предупредить, чем лечить. Справедлива она и в нашем случае. Тем, кому за 40, желательно раз в полгода-год делать биохимический анализ крови – чтобы определить содержание в ней холестерина и триглицеридов. Необходимо также предпринимать профилактические меры, способствующие выведению излишков холестерина. Это делает печень. Она вырабатывает фосфолипиды, благодаря которым крупные частицы холестерина дробятся на более мелкие. Но если для синтезации фосфолипидов не хватает веществ или витаминов, даже хотя бы одного из них – работа осложняется. Поэтому для профилактики полезно, в частности, употреблять пивные дрожжи – рецепт, проверенный временем. В них содержится большинство элементов, полезных для образования фосфолипидов: магний, цинк, хром, аскорбиновая и фолиевая кислоты, селен, пантотенат кальция, витамины В 1 , В 2 , В 6 .

Дрожжи восполняют дефицит незаменимых белков и жиров, активизируют обменные процессы. Поэтому они полезны не только для профилактики атеросклероза. Их рекомендуется принимать при радикулите, хронических интоксикациях, ожирении и сахарном диабете, интенсивных психических и физических нагрузках, гнойничковой сыпи, длительном воздействии радиации, болезнях органов пищеварения, после перенесенных гриппа, ангины и стрессов, а также страдающим малокровием. Применяются они и в косметических целях. Например – для улучшения состояния ногтей, волос и кожи.