Атеросклероз помолодел
№ 42(232) от 28.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Младшему брату поставили диагноз – атеросклероз. Хотя ему всего 35 лет. Но разве это не болезнь пожилых людей? Я на четыре года старше брата, и тьфу-тьфу, ничего подобного у меня нет…
Валерий, Омск
Отвечает врач Наталья МАРАДУДИНА:
К сожалению, атеросклероз молодеет. Медики давно уже подметили эту нехорошую тенденцию и бьют тревогу. Раньше болезнь затрагивала в основном женщин не моложе 60, а мужчин старше 50–60 лет. Теперь не так, и случай с вашим братом – наглядный тому пример.
Атеросклероз – заболевание серьезное. Оно связано с нарушением нервной и эндокринной регуляции липидного обмена. В результате на стенках крупных артерий скапливаются липиды, сложные углеводы, кровяные вещества, фиброзная ткань и кальций. Это так называемые атеросклеротические бляшки. Обычно поражаются сердце, нижние конечности и сосуды головного мозга. Вредоносная смесь жиров – в частности, холестерина – таит в себе смертельную для человека опасность. Во‑первых, сужаются просветы в сосудах и, соответственно, повышается давление. Во-вторых, бляшка может оторваться. Поток крови способен занести ее в узкий для бляшки сосуд, и она его закупорит. В этом случае близлежащие ткани начинают отмирать. Далее следуют инсульты и инфаркты.
Люди, страдающие атеросклерозом, должны строго придерживаться нормального режима труда и отдыха, а также специальных диет. Надо сократить потребление соли (максимум – 8 граммов в день). Но в первую очередь – уменьшить общую калорийность пищи, особенно за счет продуктов, содержащих холестерин. Животные жиры рекомендуется частично заменить растительными – доля последних, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, должна составлять в рационе минимум треть. Для больных атеросклерозом вредны кондитерские изделия, варенье, мед и сахар. Зато полезны чеснок, морепродукты, фрукты, овощи и ягоды.
Старая истина: болезнь легче предупредить, чем лечить. Справедлива она и в нашем случае. Тем, кому за 40, желательно раз в полгода-год делать биохимический анализ крови – чтобы определить содержание в ней холестерина и триглицеридов. Необходимо также предпринимать профилактические меры, способствующие выведению излишков холестерина. Это делает печень. Она вырабатывает фосфолипиды, благодаря которым крупные частицы холестерина дробятся на более мелкие. Но если для синтезации фосфолипидов не хватает веществ или витаминов, даже хотя бы одного из них – работа осложняется. Поэтому для профилактики полезно, в частности, употреблять пивные дрожжи – рецепт, проверенный временем. В них содержится большинство элементов, полезных для образования фосфолипидов: магний, цинк, хром, аскорбиновая и фолиевая кислоты, селен, пантотенат кальция, витамины В1, В2, В6.
Дрожжи восполняют дефицит незаменимых белков и жиров, активизируют обменные процессы. Поэтому они полезны не только для профилактики атеросклероза. Их рекомендуется принимать при радикулите, хронических интоксикациях, ожирении и сахарном диабете, интенсивных психических и физических нагрузках, гнойничковой сыпи, длительном воздействии радиации, болезнях органов пищеварения, после перенесенных гриппа, ангины и стрессов, а также страдающим малокровием. Применяются они и в косметических целях. Например – для улучшения состояния ногтей, волос и кожи.
Народный рецепт
Для профилактики и лечения атеросклероза можно воспользоваться народными рецептами.
Простокваша и мед. Смешайте столовую ложку простокваши и столовую ложку меда. Добавьте 2 ч. л. порошка корицы. Принимать утром и вечером по 1 ч. л. на протяжении 15 дней.
Репчатый лук. Натрите 100 г лука. Засыпьте стаканом сахарного песка. Пусть далее смесь настаивается 3 дня. Принимать на протяжении месяца четыре раза в день по 1 ст. л. Сок репчатого лука можно также смешать в равных частях с медом и принимать 4 раза в день в течение месяца. Это средство хорошо снижает содержание холестерина в крови.
Листья земляники. 20 граммов измельченных листьев земляники залейте стаканом кипятка и затем кипятите 10 минут. Дайте 2 часа настояться, процедите. Принимать трижды в день по 1 ст. л.
Корень хрена. Натрите 250 г корня хрена. Залейте его 3 литрами кипятка и потом прокипятите еще 20 минут. После охлаждения процедите. Залейте в емкость (желательно стеклянную) и плотно закройте. На протяжении 3 недель принимайте трижды в день по полстакана. После недельного перерыва повторите курс.
Корни одуванчика. Измельчите в порошок сухие корни одуванчика. Принимайте в течение полугода по 1 ч. л. перед едой.
Сок лимона и апельсина. Смешайте со стаканом горячей воды свежевыжатый сок 1 лимона и 1 апельсина. Употребляйте перед завтраком.
Кора рябины. Залейте в 0,5 л воды 200 г коры рябины. Доведя до кипения, держите на маленьком огне еще 2 часа. Остудите и процедите. Пить за полчаса до еды трижды в день по 1 ст. л. Хранить в холодильнике.
Чайный гриб. 8-суточный настой чайного гриба хорошо помогает при атеросклерозе. Принимать его надо 4 раза в день за час до еды – по половине стакана.
Росянка. Возьмите 1,5 ч. л. порошка из сухой травы росянки. Настаивайте час в двух стаканах кипятка. Процедите. Прием – трижды в день по 1 ст. л.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес