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Гепатит С… Выход есть!

№ 42(232) от 28.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Гепатит С… Выход есть!

Вопросы журналиста комментирует ОГУРЦОВ Павел Петрович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра изучения печени Медицинского факультета Российского университета Дружбы народов, заведующий кафедрой госпитальной терапии.

- Большинство людей уверены в том, что гепатит С грозит исключительно асоциальным элементам – наркозависимым и тем, кто предпочитает платить за секс. Получается, у законопослушного гражданина и семьянина нет шансов повстречаться с вирусом?

– Действительно, в первую очередь в группе риска – люди, вводящие наркотики внутривенно, а также потребители и поставщики коммерческих сексуальных услуг. Однако это не значит, что добропорядочные граждане на все 100% застрахованы от гепатита С. Существуют другие пути передачи вируса: медицинский (например, в кресле стоматолога), при делании тату, пирсинга и в маникюрных салонах. Конечно, риск встретиться с гепатитом в крупной клинике или сетевом центре красоты сводится к нулю. Как правило, в таких заведениях дорожат репутацией и заботятся о своих клиентах. Но этого нельзя сказать о мастерах, работающих на дому, маленьких частных лавочках и подвальных студиях красоты. Неправильная и недостаточная стерилизация инструментов всегда оставляет лазейку для вируса гепатита С. Ну и, конечно, не стоит забывать о людях, часто меняющих половых партнеров: одинокие женщины и мужчины, которые находятся в поиске своих вторых половин, тоже могут по неосторожности встретиться с вирусом. Им в обязательном порядке следует использовать барьерные средства профилактики инфекций – презервативы.

– Как протекает гепатит С?

– Самая большая проблема гепатита С в том, что он часто протекает незаметно. Не нужно ждать желтухи или других ярких проявлений болезни. Напротив, симптомы, как правило, не слишком выражены – слабость, снижение работоспособности, повышенная утомляемость и бессонница. Неудивительно, что большинство больных принимают их за переутомление на работе, авитаминоз, последствия простудных заболеваний. Из-за этого пациенты теряют драгоценное время, ведь на этапе, когда цирроз печени сформирован или, по крайней мере, уже начал развиваться, вылечиться намного труднее, а порой невозможно. Именно поэтому любой человек, даже не находящийся в группе риска, должен хотя бы иногда обследоваться – сдавать кровь на наличие антител к вирусу гепатита С. Делать это стоит как минимум раз в пять лет, а лучше – каждые два года.

– Чем опасен гепатит С? Если гепатит часто протекает незаметно, то, может, и лечить его не нужно?

– Гепатит С – это медленная инфекция. Даже если мы в течение нескольких лет наблюдаем ее мягкое, медленное течение, никак не влияющее на самочувствие больного, то это отнюдь не означает, что так будет и дальше, что этот пациент защищен от цирроза и рака печени.

В стертой клинической картине болезни как раз и заключается коварство этого вируса. Пациент замечает, что он болен зачастую, когда цирроз печени сформирован или, по крайней мере, начал свое формирование. А радикальное лечение на этих стадиях гораздо менее эффективно и более сложно для врача и пациента, а подчас уже невозможно. К тому же нельзя забывать, что вирус гепатита С может поражать не только печень, но и другие органы и системы, а также важно помнить о том, что больной с гепатитом С заразен! Так стоит ли рисковать?

– Длительное время пациенты, страдающие вирусными гепатитами В или С, считались неизлечимыми. Так ли это?

– До начала 90‑х годов это действительно было так. Роль врача практически сводилась к наблюдению и констатации факта прогрессирования болезни, раннему выявлению жизнеопасных осложнений и назначению симптоматической терапии, то есть уменьшению симптомов болезни. Эти лекарства практически не влияли на неуклонное прогрессирование болезни. Сейчас ситуация изменилась кардинально! Современная цель лечения – это не коррекция осложнений, а полное избавление от вируса на ранних стадиях болезни. В последние годы появились новые поколения лекарственных препаратов и их комбинации, значительно повысившие эффективность противовирусной терапии. В первую очередь это сочетание интерферонов длительного действия и рибавирина для гепатита С. Если раньше при применении обычных интерферонов, противовирусного эффекта удавалось добиться только у одной трети пациентов, то теперь результаты совершенно другие. Индивидуальный подход к пациенту с учетом особенностей вируса позволяет добиться результата в максимальном большинстве случаев. Путь может быть долгим, но гепатит С – излечим!

– Что вы посоветуете людям, которые являются носителями вируса гепатита В или С?

– Если при острых гепатитах хотя бы часть больных все-таки выздоравливает, то, к сожалению, надежды на самоизлечение хронического гепатита нет. Можно дать только один совет: обратиться к квалифицированному специалисту, имеющему опыт лечения вашего заболевания. Помните, что гепатит в XXI веке не является приговором. Нужно просто не терять даром времени, не расстраивать себя и своих близких. Это проблема, которая имеет решение. Не отчаивайтесь, давайте решать ее вместе!

Телефон горячей линии по любым вопросам, связанным с заболеваниями печени: 8 (800) 200-48-22

Центр изучения печени Российского университета Дружбы народов. Телефон (495) 995-53-87

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10

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