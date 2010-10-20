Луна-гурманка

Такой, по определению астролога С.А. Вронского, Луна предстанет перед нами, когда перейдет в знак Тельца. Но 21 и 22 октября, находясь пока еще в знаке Овна, она остается феминисткой.

В эти дни ткани нашего организма испытывают кислородное голодание. Предлагаем освоить следующее дыхательное упражнение. Садимся в удобное положение с прямой спиной, расслабляемся, закрываем глаза. Вдыхаем через нос и задерживаем дыхание, считая до пяти. Затем закрываем правую (!) ноздрю и выдыхаем через левую, мысленно считая до 10. Делаем это упражнение сначала 3–5 раз, постепенно в течение месяца доводим количество повторов до 20.

Для лица готовим следующий отвар. 100 г лаврового листа залить 1 стаканом кипятка. Настоять 30–40 минут, затем прокипятить в течение 5–7 минут и оставить настаиваться еще два часа. Это очень ценный бактерицидный и укрепляющий сосуды отвар.

23–24 октября Луна будет находиться в Тельце. И, как мы уже предупредили, поведет себя как гурманка. Оригинальная, но практичная. Так как этот период приходится на полнолуние (23 октября), то результат воздействия Луны увеличивается в несколько раз.

Рекомендуем женщинам, находящимся в зрелом возрасте, в эти дни принимать чай, снижающий нервную возбудимость и воздействие приливов. Для этого чая необходимы лапчатка гусиная, цветы и плоды боярышника, сушеница болотная и пустырник. Смешиваем все компоненты в пропорции 1:1. Заливаем стаканом кипятка 1 ст. л. этой смеси и настаиваем 10–15 минут. Принимать необходимо по 1 стакану два раза в день. Желательно в обед и ужин.

Для глаз делаем массаж середины бровей: легкие надавливающие движения средними пальцами рук. Для лица будут полезны маски с любыми биоактивными компонентами. Например, с морской капустой или авокадо.

25–26 октября Луна переходит в знак Близнецов. Дни заботы о наших органах дыхания и руках. Необходимы гимнастика для пальцев рук и самомассаж каждого пальца круговыми движениями. Не забывайте и про круговые поглаживания локтевого и плечевого суставов.

Очень полезным будет следующее упражнение. Сесть прямо, руки с развернутыми вверх ладонями поднять на уровне плеч, как весы. Глубоко вдохнуть и резко выдохнуть со звуком «ха!», сначала повернув голову влево, а затем вправо. Пять раз в каждую сторону.

Для оздоровления печени готовим отвар: 1 ст. л. репяшка заливаем 1 стаканом кипятка. Настаиваем в течение 1 часа и пьем по 1/3 стакана три раза в день.

27–29 октября Луна будет находиться в Раке. Дни чувств. Заботимся о почках, мочевом пузыре. И помним, что этот период очень хорош для лечения подагры. Для этого применяем ванночки с шалфеем. 4 ст. л. шалфея заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем 30–40 минут. Выливаем этот отвар в небольшой тазик и добавляем воды, чтобы она только покрывала стопу. Сидим минут 15. Ванночка должна быть приятно теплой.