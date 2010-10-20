Ангина: берегитесь осложнений

Наступление сезона простуды и гриппа сопровождается обычно еще одной напастью – ангиной, заболеваемость которой резко увеличивается. Чаще всего болеют дети и взрослые до 40 лет.

Ангина – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалительным процессом в лимфаденоидной ткани глотки с преимущественным поражением небных миндалин. Инфекция проникает в организм воздушно-капельным путем при контакте с больным либо в результате самозаражения. Во втором случае возбудитель заболевания – стрептококк или стафилококк – может долгое время «дремать» в организме, например, в очаге хронического воспаления придаточных пазух носа. Достаточно, скажем, человеку с ослабленным иммунитетом промочить ноги, как он получит не только простуду, но и ангину.

Различают несколько видов заболевания: катаральную, фолликулярную, лакунарную и флегмонозную ангины. При катаральной воспалительный процесс протекает на слизистой оболочке миндалин. Начинается она с першения и сухости в горле. Затем в течение суток присоединяется боль при глотании. Появляются общее недомогание, слабость, головная боль, повышается температура. Причем у взрослых она обычно слегка повышена, а у детей поднимается до 38–39 градусов. При осмотре в глотке видны умеренно увеличенные и гиперемированные (покрасневшие) небные миндалины и прилегающие к ним участки слизистой.

Фолликулярная и лакунарная ангины обычно сочетаются у одного больного и изолированно встречаются редко. Эти формы отличаются острым началом. Так у детей температура может повыситься до 40–41 градусов. Больные жалуются на озноб, общую слабость, головную боль. Подчелюстные лимфатические узлы у них увеличены и болезненны при прощупывании. При осмотре отмечаются выраженная гиперемия и увеличение небных миндалин. Нагноившиеся фолликулы (скопление лимфоидной ткани) свидетельствуют о фолликулярной ангине, а желтовато-белые налеты в лакунах (углублениях) миндалин – о лакунарной.

Флегмонозная ангина чаще развивается на фоне одной из форм ангин при наличии предшествующего хронического тонзиллита и характеризуется развитием гнойного воспаления. Процесс чаще односторонний. Отмечаются резкие боли при глотании, гнусавость голоса, спазм жевательных мышц. Болезнь может протекать с незначительными общими симптомами. При осмотре слизистой отмечаются резкая гиперемия и отечность тканей мягкого неба. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и при прощупывании резко болезненны.

Лечение больных осуществляется на дому, причем постельный режим обязателен. Нельзя переносить ангину на ногах и заниматься самолечением, поскольку это чревато серьезными осложнениями: абсцессом (скоплением гноя возле миндалины), отитом, заболеваниями сердца, почек, суставов. В зависимости от вида ангины и состояния больного врач назначает антибактериальные и жаропонижающие препараты, а также полоскания различными растворами. Важную роль в лечении играют рекомендации народной медицины.

Следует подчеркнуть, что ангина заразна, поэтому больного необходимо изолировать от окружающих. Питание его должно быть полноценным и богатым витаминами, а блюда – теплыми и жидкими (или полужидкими), чтобы их легче было глотать. Больному рекомендуется чаще пить чай с медом и лимоном и свежеприготовленные фруктовые соки (в теплом виде!). Что касается профилактики заболевания, то в первую очередь нужно заняться лечением имеющихся местных очагов инфекции, например кариозных зубов. Для предупреждения недуга большое значение имеют закаливание организма, соблюдение режима труда и отдыха, занятия физической культурой и спортом.