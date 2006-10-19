Уши болят!

После гриппа заложило правое ухо так, как будто туда попала вода. И слышать стала хуже. Что мне делать?(Василиса Мирошниченко, Брянск)



СКОРЕЕ всего, у вас нарушена функция слуховой трубы. В результате в области барабанной перепонки появилось отрицательное давление либо там скопилось небольшое количество жидкости. Через некоторое время слух может возвратиться сам. Но лучше все же проконсультироваться у врача. А до визита к нему жуйте жвачку, это лучшая гимнастика для слуховых труб.

УЖЕ ДВА раза самая банальная простуда приводила к отиту. А все начиналось с насморка. Чувствую, что могу превратиться в хроника.(Николай Воронцов, Калужская область)

ОБЫЧНО при повторяющихся из раза в раз отитах провокатором болезни становится элементарный насморк! Чтобы воспаление не поднялось к среднему уху и в очередной раз не появился отит, необходимо правильно сморкаться. Оказывается, многие об этом и понятия не имеют. Ноздри нужно зажимать по очереди и ни в коем случае не перекрывать одновременно. Но самый надежный способ пре­дотвратить отиты - закаливание. Чтобы научить сосуды энергично работать, перестаньте вытираться после ванны. Отлично закаливает и контраст­ный душ. Можно делать контрастные ванны для ног. Причем закаливаться никогда не поздно, в том числе и осенью.

У нас в семье всегда насморк лечили так: прогревали переносицу горячими куриными яйцами. Но в последний раз и насморк не прошел, и заработала осложнение - отит.(Алла Недюженко, Белгородская область)

СУХИМ теплом можно пользоваться, лишь когда насморк только начинается или заканчивается. В остром же периоде заболевания эти процедуры противопоказаны. Вместо лечения вы спровоцировали «расползание» инфекции. Необходима помощь врача. Если вам пропишут капли, перед употреблением нагрейте их до 37 градусов (то есть до температуры тела). Голову наклоните в противоположную сторону от больного уха. Ухо оттяните назад и вверх. Капли должны стекать по стенке слухового прохода, чтобы не попасть на барабанную перепонку. Детям достаточно 5-6 капель, взрослым 6-8. Лекарство быстрее проникнет внутрь, если нажать пальцем на козелок. После процедуры хорошо бы полежать 15 минут, чтобы препарат просочился за барабанную перепонку. Эффект от такого лекарст­ва будет выше.

К лекарствам у меня отношение напряженное - я аллергик и весь покрываюсь сыпью от антибиотиков. Посоветуйте, какие народные средства лучше использовать для лечения отита? Я работаю на постоянных сквозняках, и уши просто замучили. (Григорий Яковенко, Ростовская область)

ПРЕЖДЕ всего, конечно, согревающие компрессы. Сначала смажьте кожу вокруг ушной раковины вазелином. Затем смочите в теплой воде салфетку, отожмите и обложите ею больное ухо (ушную раковину и слуховой проход оставьте открытыми). Из бумаги вырежьте кружок, сделайте посередине надрез и проденьте туда ухо. Поверх бумаги положите вату и закрепите ее бинтом, можно повязать платок. Держать компресс нужно полтора-два часа. Есть экзотический способ: возьмите морскую раковину (такие обычно привозят с юга как сувенир), накапайте туда 6-8 капель облепихового масла, смешанного с водкой и приложите к уху. Масло будет испаряться, а фитонциды проникать во внутреннее ухо. Такой способ обладает еще одним свойством: ультразвук в раковине действует успокаивающе на нервную систему.