Загадочный эндометриоз

Эндометриоз не случайно называют загадочным заболеванием - причины его не совсем понятны, симптомы тоже нередко озадачивают врачей.

В норме толщина внутреннего слоя стенки матки достигает всего 3 миллиметра. А при эндометриозе клетки слизистой оболочки разрастаются и, словно длинные корни растения, забираются за пределы этого внутреннего слоя - в яичники, маточные трубы, связки, поддер­живающие матку, и даже в мочевой пузырь и кишечник. Отмечены случаи, когда гуляющие клетки обнаруживались в легких, куда они заносились с током крови или лимфы!

Когда пошел процесс

Процесс не представляет угрозы для жизни женщины. Но разрастание чужеродной ткани приводит к образованию спаек и нарушению физиологических процессов: у женщины возможны нарушения менструального цикла и обильные кровотечения. Большинство пациенток жалуются на постоянные боли внизу живота, усиливающиеся при менструации, во время полового акта или вагинального исследования. Боль может отдавать в паховую область, прямую кишку, крестец, копчик. Если же разгулявшиеся клетки проникли в те места, откуда кровь не имеет естественного выхода, там появляются кисты и инфильтраты. Помимо этих неприятностей, эндометриоз нередко грозит женщине бесплодием и нервными расстройствами.

Обычно такие нарушения возникают на фоне снижения общего и местного иммунитета, вызванного другими хроническими гинекологическими заболеваниями. Неслучайно многие женщины, у которых обнаруживают эндометриоз, - а это обычно пациентки 35-40 лет, - перед этим неоднократно лечились от воспалений матки и придатков. У части из них выявляются эрозии или полипы шейки матки.

Диагноз ставят после проведения ультразвукового, рентгенологического и других исследований и биопсии ткани стенки матки. Что касается лечения, то здесь тактика выбирается исключительно индивидуально, но чаще требуется хирургическое вмешательство. Причем чем раньше проводится удаление разрастаний эндометрия, тем успешнее бывает результат. А современные щадящие методы лапароскопии и микрохирургии предоставляют хорошие возможности для этого.

Как помочь

Во-первых, с помощью диеты, употребляя во время менструаций и перед ними продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты: рыбу жирных сортов, льняное масло, принимая поливитамины и витамин С. Во-вторых, с помощью физической нагрузки. У некоторых женщин заболевание протекает без болей. Для предупреждения болезни врачи рекомендуют активные занятия спортом, чтобы... снизить уровень эстрогенов!