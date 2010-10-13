Луна-пикетчица

С 15 по 17 октября Луна будет находиться в Водолее. Дни общения. Известный астролог С. Вронский назвал Луну этого периода пикетчицей.

Дерзкая и демократичная Луна в Водолее пробуждает в человеке гипертрофированное желание изменить жизнь. Зная это, надо быть осторожным: не строить проекты, не обещать много.

Здоровье требует постоянного внимания. В эти дни уязвимыми местами будут вены, голеностопный сустав и бедра. В этот период показаны посещение бассейна и принятие успокоительных ванн с добавлением двух столовых ложек поваренной соли и 6–8 капель эфирного масла аниса. Можно сделать такую же ванночку только для ног. Полезно несколько раз в день походить то на внутренней, то на внешней стороне стопы, по 2–3 минуты.

В еде предпочтительны продукты желтого цвета, каши и компоты с сухофруктами и инжир.

18–19 октября Луна будет находиться в Рыбах. Дни чувств. Период довольно тяжелый. Луна заканчивает цикл прохождения по организму человека, проецируясь на стопы. В следующий период ее воздействие перейдет «с ног на голову». Поберегитесь стрессов, не пейте много жидкости и не перегружайте себя едой.

Эти два дня хороши для начала длительной диеты. Постарайтесь в течение месяца устраивать хотя бы один разгрузочный день в неделю, лучше два (среда и пятница). Это должны быть постные дни: без мяса и рыбы. Но можно побаловать себя любой выпечкой. Полезны будут тонизирующие чаи. Соки оранжевого цвета: апельсиновый и морковный.

Для лица рекомендуем сделать следующую маску: натираем на мелкой терке цедру 1 лимона, смешиваем с 1 желтком и 1 ч. л. оливкового масла. Наносим маску на 10–15 минут, смываем теплой водой.

Для укрепления всего организма приготовьте молочную сыворотку (пахту) и сделайте из нее ванночку для ног. А потом – самомассаж стопы: на ней находятся проекции всех органов и конечные точки всех энергетических меридианов!

С 20 на 21 октября Луна перейдет в знак Овна, а ее воздействие – на голову. Повысятся импульсивность, раздражительность, склонность к конфликтам. В результате – головные боли и мигрень.

Благоприятный период для лечения почек. Хорошо бы курсом (10–14 дней) пропить следующий отвар. 1/2 стакана пшена промыть, залить 1 л воды, довести до кипения и потомить на медленном огне 5–7 минут. Процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. Это великолепная профилактика заболеваний почек и циститов!

Можно попить отвар тополиных почек: 1 ч. л. почек на стакан кипятка. Настаивать 20 минут и пить глотками этот стакан в течение дня. Можно принимать почечный чай с пастушьей сумкой или с подорожником. Сделайте выбор в пользу только одного из предложенных средств. В пище предпочтительны пшенная и ячневая каши, нежирные сорта мяса.

Боремся с «гусиными лапками» вокруг глаз: протираем эту область надрезанной виноградиной и делаем примочки из натертой свежей картофелины, разведенной молоком.

Осваиваем упражнение «Королевский кивок». Стоя ровно с выпрямленной спиной и опущенными плечами, по-королевски медленно поворачиваем голову в сторону и медленно киваем. Надо сделать хотя бы по 20 таких кивков в каждую сторону.

Для укрепления волос готовим отвар крапивы с медом: 3 ст. л. крапивы заливаем стаканом кипятка, настаиваем 15 минут, добавляем 1 ч. л. меда. После мытья втираем отвар в кожу головы, оставляем на 15–20 минут и смываем.

Для глаз делаем упражнение «Эстафета взгляда». Постепенно переводим взгляд от близко расположенных предметов к очень далеким и в обратном направлении.