//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Переломный момент

Упал, очнулся – гипс. Почему кости становятся хрупкими?

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Татьяна РЫБАК, врач ]

Переломный момент

«Молчаливая эпидемия» – так называют медики остеопороз. Дело в том, что болезнь иногда может годами сидеть в засаде. А потом… «Да споткнулась буквально на ровном месте!» – жаловалась моя знакомая, угодившая в больницу с переломом лодыжки. Но, как правило, «на ровном месте» ничего не бывает. Всему есть своя причина. Вот и у моей знакомой дальнейшее обследование выявило остеопороз. Он лишь ждал подходящего момента. А дождавшись, сразу же заявил о себе.

Подкрался незаметно…

Что же происходит? Прежде всего – изменения в костной ткани. Она начинает терять кальций. Кость становится хрупкой, поскольку в ней появляются поры. А отсюда – те самые переломы «на ровном месте». К сожалению, наши сограждане не очень-то жалуют профилактическую диагностику. Хотя именно она во многих случаях могла бы предо­твратить печальные последствия. Ведь вовремя распознать болезнь – значит принять меры по ее лечению еще до того, как случится беда. Однако понять самому – есть ли у вас остеопороз – сложно. Дело в том, что у него нет ярко выраженных симптомов. А имеющиеся (ноющая боль в спине после долгого нахождения в одной статичной позе, раннее поседение, повышенная утомляемость, хрупкость ногтей, ночные судороги ног, пародонтоз, несильные боли в пояснице, хрупкость и расслоение ногтей) являются признаками и других заболеваний. Иногда может показаться, что хорошо знакомый нам человек стал как бы ниже ростом. И это необязательно обман зрения: пораженные остеопорозом позвонки (они – излюбленное место болезни наряду с шейкой бедра и лучевой костью в области запястья) проседают, и их высота уменьшается.

Кто рискует?

Чаще других – те, кому за 50. Хотя, как показали медицинские исследования, уже в 35–40‑летнем возрасте практически у любого человека начинается медленное изменение костей, снижение их массы. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз – наиболее распространенное на планете заболевание костной ткани. Причем женщины страдают от него чуть ли не втрое чаще мужчин. Особенно в период наступления менопаузы. Остеопороз прогрессирует у них из-за того, что в связи с климаксом в организме значительно сокращается выработка половых гормонов. А это ухудшает усвоение кальция. После наступления менопаузы женщина ежегодно теряет около двух процентов костной массы. По статистике, остеопороз наблюдается у 75 процентов представительниц слабого пола старше 65 лет.

Развитию «молчаливой эпидемии» способствуют сахарный диабет, болезни щитовидной и околощитовидной желез, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, хроническая почечная или печеночная недостаточность.

Профилактика

Витамин D, нехватка которого провоцирует остеопороз, человеческий организм способен вырабатывать самостоятельно. Для получения дневной нормы достаточно в светлое время суток находиться на улице в течение получаса. Пусть даже и в тени.

Витамин D также содержится в печени, масле, молоке, яйцах. Поэтому, если нет противопоказаний, не следует пренебрегать данными продуктами. Очень полезны морские водоросли, а также творог, сыры (особенно твердые). И еще совет: молочные продукты лучше выбирать не обезжиренные, а – с минимальным содержанием жира. Для тех, кому за 50, рекомендуемая норма – 1200 мг кальция в сутки. Ровно половина из них содержится в 100 граммах твердого сыра. Три дневные нормы кальция – в ста граммах вяленой рыбы.

Помните: витамин D – важный компонент в процессе регуляции всасывания кальция в кишечнике и, соответственно, механизме образования костной ткани. Его полноценному усвоению способствуют также свежие овощи и фрукты, особенно капуста, репа, морковь. Полезны грецкие орехи, растительное масло, семечки подсолнечника и тыквы. А вот чего следует опасаться – так это, например соли. Вместе с мочой она выводит кальций. Казалось бы: всего-то одна лишняя чайная ложечка соли в день… Но между тем за год это уменьшит количество костной массы на полтора процента! Нарушают всасывание кальция в кишечнике чай, кофе, сахар, изделия из пшеничной муки и мед.

Не пренебрегайте гимнастическими упражнениями. Они годятся не только для профилактики, но и для лечения остеопороза. Если делать их регулярно (трижды в неделю по полчаса), то можно за несколько месяцев увеличить костную массу на 5 процентов. Единственное – если у вас уже есть остеопороз, избегайте наклонов: нагрузка на передние отделы позвонков способна их деформировать. Полезна ходьба вверх по лестнице: она дает нагрузку на скелет, что является хорошим стимулом для двигательной системы. Можно посоветовать заняться танцами – между прочим, за рубежом есть даже танцевальные клубы для страдающих остеопорозом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa накануне случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за произошедший инцидент и начали расследование.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Спорт

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

Сегодня, 03 августа состоялся матч "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».Арбитр встречи Алексеей Еськов (Москва). За систему VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступил Алексей Матюнин (Москва).

//Новости СМИ2

//Культура

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Знаменитый российский актер Михаил Боярский прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" недавний рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

//Происшествия

В московском ресторане обнаружили останки человека

В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

//В мире

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Армия

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет длительностью более 20 минут. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

//Наука

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

//Новости партнеров

//Политика

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей.

//В мире

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

//Общество

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Некоторое время тому назад все мировые социальные сети, в частности Instagram, захлестнул Bottle Cap Challenge. Суть его заключается в том, чтобы открыть бутылку с водой, не прибегая к помощи рук.

//Здоровье

Стоит ли женщинам загорать топлес?

Стоит ли женщинам загорать топлес?

О красивом и ровном загаре без следов от тесемок, бретелек и лифчика мечтает большинство женщин. А потому неудивительно, что дам беспокоит вопрос, можно ли подставлять грудь под прямые солнечные лучи?

//Наука

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

Молния попала в вершину кратера вулкана Агуа в Гватемале. Уникальный кадр удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Свою фотографию он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

//Культура

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В российской столице накануне затопило квартиру известного художника Никаса Сафронова. Из-за ЧП пострадали уникальные произведения искусства. Причиной потопа стали соседи мастера кисти.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Бывший депутат Рады определил гарантированный способ остановки боев в Донбассе
3

Может ли фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» заменить «Новую волну»?
4

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
5

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры