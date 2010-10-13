Переломный момент

«Молчаливая эпидемия» – так называют медики остеопороз. Дело в том, что болезнь иногда может годами сидеть в засаде. А потом… «Да споткнулась буквально на ровном месте!» – жаловалась моя знакомая, угодившая в больницу с переломом лодыжки. Но, как правило, «на ровном месте» ничего не бывает. Всему есть своя причина. Вот и у моей знакомой дальнейшее обследование выявило остеопороз. Он лишь ждал подходящего момента. А дождавшись, сразу же заявил о себе.

Подкрался незаметно…

Что же происходит? Прежде всего – изменения в костной ткани. Она начинает терять кальций. Кость становится хрупкой, поскольку в ней появляются поры. А отсюда – те самые переломы «на ровном месте». К сожалению, наши сограждане не очень-то жалуют профилактическую диагностику. Хотя именно она во многих случаях могла бы предо­твратить печальные последствия. Ведь вовремя распознать болезнь – значит принять меры по ее лечению еще до того, как случится беда. Однако понять самому – есть ли у вас остеопороз – сложно. Дело в том, что у него нет ярко выраженных симптомов. А имеющиеся (ноющая боль в спине после долгого нахождения в одной статичной позе, раннее поседение, повышенная утомляемость, хрупкость ногтей, ночные судороги ног, пародонтоз, несильные боли в пояснице, хрупкость и расслоение ногтей) являются признаками и других заболеваний. Иногда может показаться, что хорошо знакомый нам человек стал как бы ниже ростом. И это необязательно обман зрения: пораженные остеопорозом позвонки (они – излюбленное место болезни наряду с шейкой бедра и лучевой костью в области запястья) проседают, и их высота уменьшается.

Кто рискует?

Чаще других – те, кому за 50. Хотя, как показали медицинские исследования, уже в 35–40‑летнем возрасте практически у любого человека начинается медленное изменение костей, снижение их массы. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз – наиболее распространенное на планете заболевание костной ткани. Причем женщины страдают от него чуть ли не втрое чаще мужчин. Особенно в период наступления менопаузы. Остеопороз прогрессирует у них из-за того, что в связи с климаксом в организме значительно сокращается выработка половых гормонов. А это ухудшает усвоение кальция. После наступления менопаузы женщина ежегодно теряет около двух процентов костной массы. По статистике, остеопороз наблюдается у 75 процентов представительниц слабого пола старше 65 лет.

Развитию «молчаливой эпидемии» способствуют сахарный диабет, болезни щитовидной и околощитовидной желез, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, хроническая почечная или печеночная недостаточность.

Профилактика

Витамин D, нехватка которого провоцирует остеопороз, человеческий организм способен вырабатывать самостоятельно. Для получения дневной нормы достаточно в светлое время суток находиться на улице в течение получаса. Пусть даже и в тени.

Витамин D также содержится в печени, масле, молоке, яйцах. Поэтому, если нет противопоказаний, не следует пренебрегать данными продуктами. Очень полезны морские водоросли, а также творог, сыры (особенно твердые). И еще совет: молочные продукты лучше выбирать не обезжиренные, а – с минимальным содержанием жира. Для тех, кому за 50, рекомендуемая норма – 1200 мг кальция в сутки. Ровно половина из них содержится в 100 граммах твердого сыра. Три дневные нормы кальция – в ста граммах вяленой рыбы.

Помните: витамин D – важный компонент в процессе регуляции всасывания кальция в кишечнике и, соответственно, механизме образования костной ткани. Его полноценному усвоению способствуют также свежие овощи и фрукты, особенно капуста, репа, морковь. Полезны грецкие орехи, растительное масло, семечки подсолнечника и тыквы. А вот чего следует опасаться – так это, например соли. Вместе с мочой она выводит кальций. Казалось бы: всего-то одна лишняя чайная ложечка соли в день… Но между тем за год это уменьшит количество костной массы на полтора процента! Нарушают всасывание кальция в кишечнике чай, кофе, сахар, изделия из пшеничной муки и мед.

Не пренебрегайте гимнастическими упражнениями. Они годятся не только для профилактики, но и для лечения остеопороза. Если делать их регулярно (трижды в неделю по полчаса), то можно за несколько месяцев увеличить костную массу на 5 процентов. Единственное – если у вас уже есть остеопороз, избегайте наклонов: нагрузка на передние отделы позвонков способна их деформировать. Полезна ходьба вверх по лестнице: она дает нагрузку на скелет, что является хорошим стимулом для двигательной системы. Можно посоветовать заняться танцами – между прочим, за рубежом есть даже танцевальные клубы для страдающих остеопорозом.