«Косточки» на ногах

Посоветуйте, как избавиться от «косточек» на ногах. Из-за них не могу ходить в обуви на каблуках.

Людмила, г. Тюмень

Отвечает врач Владимир Яшин:

- На медицинском языке «косточка» на ноге называется вальгусной деформацией стопы. При этом заболевании головка плюсневой кости, входящей в первый (большой) палец, выпирает под кожей наружу, а сам палец наезжает на своих «соседей», и в итоге стопа приобретает уродливую форму. Но дело не только в эстетическом дефекте. Вальгусная деформация одной или обеих стоп не дает женщинам (а чаще всего страдают они) носить красивую обувь, нередко сопряжена с болью, отёками, воспалением.

Что в этой связи посоветовать? Определенное облегчение приносят теплые ванночки с содой, компрессы из листьев лопуха со скипидаром. Кроме того, в специализированных магазинах можно приобрести ортопедические пособия, позволяющие удерживать первый (большой ) палец в правильном положении. Однако самый эффективный способ решения проблемы – операция. Словом, проконсультируйтесь у ортопеда.