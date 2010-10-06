Луна-стюардесса

Такое забавное название было дано Луне известным астрологом С.А. Вронским по типу поведения человека под ее воздействием.

7 октября Луна, как говорят астрологи, находится в Весах. И по их же терминологии, в этот период она вежливая, уступчивая, общительная, всегда стремящаяся на помощь – настоящая стюардесса! Милые женщины! Хотите выглядеть как мечта мужчин – всю свою энергию направьте на себя. Но необходимо позаботиться и о тех, для кого мы больше всего стараемся. Дело в том, что 7 октября – новолуние. На мужчин оно влияет сильнее, чем на женщин. Берегите их нервы!

А вообще новолуние – прекрасный момент для любых начинаний. Лунный цикл – своеобразная метафора «жизни в миниатюре». Соотнося ритм своей жизни с этими законами, мы более гармонично вписываемся во все происходящее.

Поэтому лучше начинать что-либо не с понедельника, а с ближайшего новолуния. Именно в эти дни закладывается и оздоровительная программа. При необходимости посетите врача. Начатый в это время курс лечения обязательно даст положительный результат.

8–10 октября Луна будет в Скорпионе. Дни чувств. Категорически нельзя проявлять агрессию, злобу, раздражительность. Иначе накопленная отрицательная энергия этих дней может вывести из строя печень, поджелудочную железу и желчный пузырь в последующие дни.

Полезно сосредоточить свое внимание на профилактике и лечении гайморита, ринита и отита. Это будет посильной помощью нашему организму при переходе на осенний период.

Для лечения гайморита сок алоэ и мед, взятые в пропорции 1:1, закапываем в нос 2–3 раза в день. Соком каланхоэ смазываем слизистую оболочку носа. Или же разводим его водой (1:1) и закапываем в нос. Очень полезна анисовая вода. Для полоскания горла: 1 ч. л. семян аниса заливаем стаканом кипятка, настаиваем 20 минут, добавляем 1 ч. л. соды. Для борьбы с затяжным кашлем после бронхита готовим анисовое питье: 1 ст. л. семян аниса на стакан кипятка. Соду не добавляем! Выпиваем этот стакан в течение дня глотками в горячем виде.

Также рекомендуем вкусное лекарство: на стакан молока добавляем 1/2 плитки пористого белого шоколада, кипятим на медленном огне 5 минут. Пить желательно на ночь. И всегда полезны полоскания и ингаляции с настойкой прополиса: 1 ч. л. на стакан воды или 2 ч. л. настойки на стакан кипятка.

Очень важно помнить, что, начав лечение в эти дни, его нужно продолжать в течение целого месяца. Только тогда будут видны результаты.

11 и 12 октября Луна будет находиться в Стрельце. Мы уже предупреждали вас, что наша печень потребует дополнительного внимания. Сейчас все необходимое – под рукой.

Из ягод барбариса (пока они не стали вареньем) варим компоты или завариваем чай. Можно добавить плоды шиповника. Можно просто пожевать ягоды барбариса. Но каждый день в течение этого месяца! Не менее полезны можжевеловые ягоды. Завариваем 1 ч. л. этих ягод стаканом кипятка, 5 минут томим на медленном огне и пьем как чай. Несколько ягод можжевельника как приправу добавляем в мясные блюда.

Еще один полезный для печени отвар – из перезрелых огурцов! Один такой огурец крупно нарезать, залить стаканом кипятка, потомить на медленном огне 15–20 минут и выпить охлажденным до еды. И помните: печень любит нежирные сорта сыра, мяса, творога и немного сладкого (пастила, зефир, фруктовое желе).

13 и 14 октября Луна будет в Козероге. И, как мы уже знаем, особого внимания в этот период требуют коленные суставы и позвоночник. Приобретите сухие цветки хризантемы и добавляйте их в чай (2–3 цветка). Если есть возможность, используйте свежие лепестки для приготовления следующей примочки: 1/2 стакана лепестков хризантемы залить 1/4 стакана меда, настаивать двое суток. Накладывать эту смесь приятно‑теплой на коленный сустав на 2–4 часа.

В качестве компресса очень полезно использовать свежий хрен. Для этого его надо порезать, залить кипятком (на 1 корень – 1/2 стакана кипятка), настаивать в термосе одни сутки. Добавить 2 ст. л. меда и белую глину до кашеобразного состояния. И не забывайте про гимнастику и легкий массаж коленных суставов.