Луна-хозяйка

С 30 сентября по 1 октября Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рака.

В этот период она «ведет себя» как хозяйка и нас к этому призывает. Это дни чувств. Возрастает склонность к воспоминаниям, переживаниям. Появляется желание создать вокруг себя уют и устранить любые источники неприятностей. Обратная сторона столь повышенной чувствительности – капризность, плаксивость, обидчивость.

Домашний пирог, красивый букет, ужин с родными подчеркнут вашу душевность и самостоятельность. Состояние нашего организма напрямую зависит от эмоционального фона. Все, что человек не может мысленно «переварить», приводит к определенным проблемам в желудке. Поэтому бережем его. В еде можно сделать акцент на углеводы, успокаивая нервную систему. Обязательно добавляем свежие огурцы и кисло-сладкие яблоки. На ночь пьем следующий напиток: 1 стакан кефира, 1/2 ч.л. корицы, 1/2 ч.л. имбиря (сушеного или свежего) и на кончике ножа чуть-чуть красного перца. Он очень хорошо выводит токсины и улучшает пищеварение.

Благоприятный период для начала лечения артрита и подагры. Хорошим вспомогательным средством будут примочки из сока подорожника или яблочного уксуса. Пропитанную ими марлю накладываем на больные места на час.

Для лица и шеи готовим настой: 1 ст. л. розмарина, 5–6 ягод шиповника заливаем 1 стаканом кипятка. Настаиваем в термосе всю ночь, затем остужаем. Протираем или распыляем на лицо и шею остывший отвар.

2–3 октября Луна перейдет в знак Льва. Это дни созидания. Дополнительного внимания требует сердце.

В пище должны преобладать белки (лучше животные). В напитках – боярышник, калина, курага, то есть то, что содержит калий. И успокоительные чаи.

В этот период хорошо слушать музыку, которая гармонизирует сердечную чакру, настраивая организм на умиротворение и покой. Таким воздействием обладает прослушивание органной музыки и колокольного звона. Постарайтесь прогуляться перед сном. Никаких чрезмерных физических усилий! Сделайте маску для волос: 1 ст. л. коньяка, 1 желток, 1 ст. л. любого из масел (репейного, касторового или черного тмина).

4–5 октября Луна будет находиться в знаке Девы. Золотое время для проведения косметических процедур и чистки печени. Для этого делаем специальное упражнение. Лежа на спине обеими руками подтягиваем правое колено и держим в течение минуты, затем левое и, наконец, оба. Пьем чаи с отваром ромашки (девясила, донника, расторопши) и медом. Едим виноград, хурму. Принимаем витамины группы В. К сожалению, страдающим желчнокаменной болезнью эти рекомендации не подходят.

6–7 октября Луна будет находиться в Весах. Дни общения, но минимальной активности. Луна как бы выдыхает, и нам надо «замереть».