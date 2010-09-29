Что полезно при дуодените

Что такое дуоденит? Каковы его признаки? Как лечат эту болезнь?

Виктор Иванович, г. Белгород

Дуоденит – это воспаление двенадцатиперстной кишки, которая играет важнейшую роль в процессе пищеварения. Она начинается сразу после желудка и анатомически связана с поджелудочной железой и желчевыводящей системой.

Считается, что двенадцатиперстная кишка «задает ритм» активности всему кишечнику. Воспаление ее встречается довольно часто, преимущественно у мужчин. Причиной заболевания могут быть пищевые отравления (токсикоинфекции), пристрастие к острой и очень горячей пище, злоупотребление алкоголем.

Симптомы острого дуоденита следующие: боль в верхней части живота, тошнота, рвота, общая слабость. При своевременном лечении заболевание заканчивается через несколько дней. Однако нерациональное питание и употребление крепких спиртных напитков могут привести к рецидиву. Повторный дуоденит чреват переходом патологического процесса в хроническую форму. В этом случае недуг протекает длительно и проявляется не только болями, но и таким характерным симптомом, как чувство переполнения желудка после еды. Хронический дуоденит обычно сочетается с хроническим гастритом.

Что касается лечения, то при остром дуодените больному 1–2 дня показан голод. Ему назначают промывание желудка и очищение кишечника. Важно также соблюдать постельный режим. В период обострения хронического дуоденита лечение проводят в стационаре. Как при остром, так и при хроническом процессе лекарственная терапия заключается в назначении вяжущих, обволакивающих, спазмолитических средств и витаминов. Больной хроническим дуоденитом после выписки нуждается в диспансерном наблюдении.

В комплексном лечении недуга ведущую роль играет диета. Так из пищевого рациона следует исключить острые, жареные, копченые, соленые блюда, а также консервы, маринады, горчицу, чеснок. Кроме того, запрещается алкоголь. Есть рекомендуется малыми порциями 5–6 раз в день. В меню должны присутствовать отварные мясо и рыба, овсяная, манная, рисовая, тыквенная каши, овощные пюре, фруктовые морсы, компоты. Для профилактики обострений полезно использовать следующий сбор из лекарственных растений:

цветков ромашки аптечной – 4 части;

травы зверобоя продырявленного – 2 части;

листьев подорожника большого – 2 части;

листьев мяты перечной – 1 часть;

травы тысячелистника обыкновенного – 1 часть.

Одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настаивать 5 часов, процедить и принимать по 1/2 стакана утром и вечером до еды.