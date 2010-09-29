Что полезно при дуодените
№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]
Что такое дуоденит? Каковы его признаки? Как лечат эту болезнь?
Виктор Иванович, г. Белгород
Дуоденит – это воспаление двенадцатиперстной кишки, которая играет важнейшую роль в процессе пищеварения. Она начинается сразу после желудка и анатомически связана с поджелудочной железой и желчевыводящей системой.
Считается, что двенадцатиперстная кишка «задает ритм» активности всему кишечнику. Воспаление ее встречается довольно часто, преимущественно у мужчин. Причиной заболевания могут быть пищевые отравления (токсикоинфекции), пристрастие к острой и очень горячей пище, злоупотребление алкоголем.
Симптомы острого дуоденита следующие: боль в верхней части живота, тошнота, рвота, общая слабость. При своевременном лечении заболевание заканчивается через несколько дней. Однако нерациональное питание и употребление крепких спиртных напитков могут привести к рецидиву. Повторный дуоденит чреват переходом патологического процесса в хроническую форму. В этом случае недуг протекает длительно и проявляется не только болями, но и таким характерным симптомом, как чувство переполнения желудка после еды. Хронический дуоденит обычно сочетается с хроническим гастритом.
Что касается лечения, то при остром дуодените больному 1–2 дня показан голод. Ему назначают промывание желудка и очищение кишечника. Важно также соблюдать постельный режим. В период обострения хронического дуоденита лечение проводят в стационаре. Как при остром, так и при хроническом процессе лекарственная терапия заключается в назначении вяжущих, обволакивающих, спазмолитических средств и витаминов. Больной хроническим дуоденитом после выписки нуждается в диспансерном наблюдении.
В комплексном лечении недуга ведущую роль играет диета. Так из пищевого рациона следует исключить острые, жареные, копченые, соленые блюда, а также консервы, маринады, горчицу, чеснок. Кроме того, запрещается алкоголь. Есть рекомендуется малыми порциями 5–6 раз в день. В меню должны присутствовать отварные мясо и рыба, овсяная, манная, рисовая, тыквенная каши, овощные пюре, фруктовые морсы, компоты. Для профилактики обострений полезно использовать следующий сбор из лекарственных растений:
цветков ромашки аптечной – 4 части;
травы зверобоя продырявленного – 2 части;
листьев подорожника большого – 2 части;
листьев мяты перечной – 1 часть;
травы тысячелистника обыкновенного – 1 часть.
Одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настаивать 5 часов, процедить и принимать по 1/2 стакана утром и вечером до еды.
Народный рецепт
При дуодените можно воспользоваться рецептами народной медицины. Вот некоторые из них.
Подорожник и мед. Чайную ложку свежего меда размешайте с тремя столовыми ложками сока подорожника. Принимать следует три раза в день перед едой по одной столовой ложке.
Цикорий. В стакане кипятка заварите столовую ложку порошка цикория. Дайте настояться в термосе 12 часов. Разделите на три дозы. В течение дня принимайте за полчаса до еды. Этот настой помогает также при пищевых отравлениях.
Фенхель и тмин. Для приготовления настоя возьмите 20 г плодов фенхеля, 10 г плодов можжевельника, по 25 г листьев мяты перечной, плодов тмина и цветков ромашки. На каждую весовую часть сырья требуется по 10 частей воды. Поставьте на 15 минут в эмалированной посуде на водяную баню. Помешивайте. Затем пусть настой охлаждается в течение 45 минут. Процедите. Принимать после обеда и перед сном по одному стакану.
Валериана и мята. Чтобы сделать настой, понадобится по 30 г листьев крапивы и крушины ломкой, по 10 г корня валерианы и корневища аира, 20 г листьев мяты перечной. Процедура приготовления такая же, как в предыдущем рецепте. Принимать по 1/3 стакана утром и вечером.
Мелисса. И в этом случае готовим настой точно так же, только с другими ингредиентами. Нам потребуется по 30 г листьев мяты перечной и мелиссы, а также 40 г цветков ромашки аптечной. За полчаса до еды пить по стакану.
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