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Гепатит С... Выход есть!

№ 38(228) от 30.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Гепатит С... Выход есть!
Огурцов П.П., профессор, руководитель Центра изучения печени Медицинского факультета РУДН, завкафедрой госпитальной тер

На этот и другие вопросы отвечает Павел Петрович Огурцов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра изучения печени Медицинского факультета Российского Университета дружбы народов, заведующий кафедрой госпитальной терапии.

- Люди, не употребляющие наркотиков, ведущие размеренную семейную жизнь, избегающие случайных половых связей, часто думают, что проблемы вирусных гепатитов не имеют к ним никакого отношения. Так ли это?

– В наше время от инфицирования вирусным гепатитом никто не может быть застрахован. Мы все регулярно посещаем стоматологические, косметические кабинеты, в моде у молодежи татуировки, пирсинг. Нельзя сбрасывать со счетов операции, переливания крови, аборты, особенно сделанные до середины 90‑х, когда диагностических тест-систем на вирус гепатита С просто не существовало. Конечно, есть группы повышенного риска: в первую очередь это наркоманы, люди, ведущие беспорядочную половую жизнь; пациенты, находящиеся на гемодиализе; дети, рожденные от матерей – носителей вируса; медицинский персонал.

– Как протекает гепатит С?

– Гепатит С часто протекает незаметно. Такие больные обычно не страдают желтухой или другими яркими проявлениями болезни. Могут наблюдаться слабость, снижение работоспособности и настроения (вплоть до депрессии), повышенная утомляемость, бессонница. Эти симптомы обычно принимают за переутомление на работе, авитаминоз, последствия простудных заболеваний.

– Как человек может понять, что он болен гепатитом С? Есть ли какие-нибудь характерные признаки?

– К сожалению, характерные признаки появляются только на поздних стадиях болезни. В первые годы после инфицирования никаких специфических симптомов, как правило, нет. Только специальные анализы на маркеры гепатита могут своевременно выявить болезнь.

– Чем опасен гепатит С? Если гепатит часто протекает незаметно, то, может, и лечить его не нужно?

– Самое удивительное, что вы в чем-то правы. Гепатит С – это медленная инфекция. А наша печень – это уникальный орган, созданный природой с большим «запасом». Поэтому, несмотря на воспалительный процесс, вызванный вирусом, она долгое время «работает», то есть выполняет все задачи, возложенные на нее организмом. Другое дело, что никогда невозможно определить, хватит ли ее резервов на всю человеческую жизнь. Мы точно знаем, что у трети больных – не хватит! Даже если мы в течение нескольких лет наблюдаем мягкое, медленное течение инфекции, никак не влияющее на самочувствие больного, то это отнюдь не означает, что так будет и дальше, что этот пациент защищен от цирроза и рака печени.

В стертой клинической картине болезни как раз и заключается коварство этого вируса. Пациент замечает, что он болен, зачастую, когда цирроз печени сформирован или, по крайней мере, начал свое формирование. А радикальное лечение на этих стадиях гораздо менее эффективно и более сложно для врача и пациента, а подчас уже невозможно. К тому же нельзя забывать, что вирус гепатита С может поражать не только печень, но и другие органы и системы – почки, щитовидную железу, кожу, сосуды, нервную систему, кроветворение, суставы, легкие, сердце. И, наконец, не следует забывать, что больной гепатитом С заразен! Он может передать инфекцию при сексуальном контакте, женщина может заразить будущего ребенка. Особенно это актуально для женщин, планирующих беременность. Так стоит ли рисковать?

Длительное время пациенты, страдающие вирусными гепатитами В или С, считались неизлечимыми. Так ли это?

– До начала 90-х годов это действительно было так. Роль врача практически сводилась к наблюдению и констатации факта прогрессирования болезни, раннему выявлению жизнеопасных осложнений и назначению симптоматической терапии, то есть уменьшению симптомов болезни. Эти лекарства практически не влияли на неуклонное прогрессирование болезни. Сейчас ситуация изменилась кардинально! Современная цель лечения – это не коррекция осложнений, а полное избавление от вируса на ранних стадиях болезни. В последние годы появились новые поколения лекарственных препаратов и их комбинации, значительно повысившие эффективность противовирусной терапии. В первую очередь это сочетание интерферонов длительного действия и рибавирина для гепатита С. Если раньше при применении обычных интерферонов противовирусного эффекта удавалось добиться только у одной трети пациентов, то теперь результаты совершенно другие. Индивидуальный подход к пациенту с учетом особенностей вируса позволяет добиться результата практически в 100% случаев. Путь может быть долгим, но гепатит С излечим!

– Насколько сложно обследование у пациентов с вирусными гепатитами?

– Для того чтобы определить, инфицированы ли вы гепатитом, достаточно один раз сдать кровь на маркеры. Это можно сделать у нас в центре. При выявлении вируса необходимо исследовать его генотип, количество вируса в крови и ряд других показателей.

Для принятия правильного решения нередко проводится биопсия печени. Эта обычная у гепатологов процедура заключается в получении ткани печени с помощью достаточно тонкой иглы. Никаких разрезов делать не нужно. В современной клинике манипуляция проводится не «вслепую», а под контролем ультразвука. То есть врач постоянно следит за ходом иглы. Этим обеспечивается безопасность самой процедуры, а риск осложнений переводится в разряд теоретических.

– Что вы посоветуете людям, которые являются носителями вируса гепатита В или С?

– Если при острых гепатитах хотя бы часть больных все-таки выздоравливает, то, к сожалению, надежды на самоизлечение хронического гепатита нет. Можно дать только один совет: обратиться к квалифицированному специалисту, имеющему опыт лечения вашего заболевания. Помните, что гепатит в XXI веке не является приговором. Нужно просто не терять даром времени, не расстраивать себя и своих близких. Это проблема, которая имеет решение. Не отчаивайтесь, давайте решать ее вместе!

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