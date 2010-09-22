Луна-феминистка

С 23 по 25 сентября Луна будет находиться в знаке Овна. В этом знаке Луна, к воздействию которой особенно чувствительны женщины, «ведет себя», как феминистка. Провоцирует нас, женщин, к поспешным выводам, экстравагантным выходкам, необоснованным претензиям и бурным скандалам. Зная этот факт, женщинам остается лишь принять правильное решение. Можно поддаться провокации, но за последствия мы не отвечаем. А можно и совместить приятное с полезным. К примеру, сходить в кафе с подругами и перемыть косточки всем, кто не пришел.

В то же время это будут дни созидания. Что ни начнете делать, все удастся особенно хорошо. Но нельзя напрягать глаза и уши. Противопоказана громкая музыка. Тихая классика же, наоборот, улучшит ваше психоэмоциональное состояние. Как выяснили американские ученые, музыка Вивальди особенно благоприятно воздействует на определенные структуры мозга, улучшая мозговое кровообращение и память.

Для глаз необходимо в течение дня несколько раз сделать гимнастику (взгляд по периметру комнаты), а вечером – паровую ванночку из цветов василька. Это китайская методика. 1 ч.л. васильков заварить 1 стаканом кипятка. Вылить горячий отвар в тарелку, прикрыть ладонями нос и, наклонив голову, посидеть с закрытыми глазами минут 5–10.

В питании должны преобладать растительные и животные белки, особенно нежирная рыба.

И хорошо бы попить почечный чай «Бруснивер». Для кожи лица и шеи полезной будет следующая маска, приготовленная сразу на все три дня. 1/2 стакана овсяных хлопьев смешиваем с горстью калины, размятой в пюре, и настаиваем 2 часа.

26 и 27 сентября Луна перейдет в знак Тельца. Это будут дни активности.

Показаны всевозможные физические упражнения для шеи. Вечером обязательно расслабляющий массаж шейного отдела позвоночника. Он заключается в мягком разглаживании шеи и плеч. Затем делаем очень простое, но довольно приятное упражнение для улучшения кровообращения – «Гребень Дракона». В течение 10–15 минут пальцами обеих рук «причесываем» голову ото лба к затылку и вниз по шее.

В пищу добавляем базилик, сельдерей, сухофрукты, инжир, зеленый чай. Укрепляем горло с помощью полосканий слабым раствором морской соли. Для лица – маски на основе косметической глины, перекиси водорода и фруктового сока.

28 и 29 сентября Луна будет находиться в Близнецах. Это дни общения. Этим и будем в основном заниматься. Но не забываем и про здоровье!

Обращаем внимание на то, что в эти дни пища должна быть насыщена различными жирами. Особенно полезны кунжутное, рапсовое, горчичное, ореховое и льняное масла для салатов, а также йогурты, сметана и сливки.

Из косметических процедур выполним простое протирание лица: отваром календулы (для сухой кожи) или настойкой календулы (для жирной

кожи).

Женщинам желательно в течение дня периодически совершать руками движения, как в восточных танцах, – кистями и плечами. Этим самым вы улучшите не только внешний вид рук, но и осанку – основу вашей грациозности!