Детское зрение

По статистике, большинство глазных недугов, выявленных еще в раннем детстве, легко поддаются лечению. Какие глазные заболевания чаще все одолевают в юном возрасте, как вовремя заметить и предотвратить их развитие – об этом рассказывает врач высшей категории, офтальмолог Лариса Новикова.

Чем раньше, тем лучше…

Медики утверждают – многие заболевания глаз, если их достаточно рано обнаружить, можно легко вылечить, а вот найденные уже в более позднем возрасте с трудом поддаются исправлению. Одним из таких заболеваний, которым страдают маленькие дети, является амблиопия (болезнь «ленивого глаза»). При этом заболевании сетчатка на одном глазу не развивается или отстает в развитии по сравнению с другим глазом. Недуг легко выявить самостоятельно – необходимо, чтобы ребенок закрыл правый глаз и поводил левым глазом за предметом, затем то же самое проделать с другой стороны. Вовремя замеченное отклонение (до 3-х лет) легко поддается полному излечению, от 3 до 6 лет – лечение уже потребует больше сил и времени. Сложнее всего от патологии избавиться после 6-летнего возраста, а после 9-летнего – практически невозможно.

Еще одно офтальмологическое заболевание, которое чаще всего развивается в возрасте 2–3 лет, – косоглазие. При косоглазии происходит глубокое нарушение восприятия мозгом двух глаз как единого целого. Лечение косоглазия желательно начинать как можно раньше, поскольку болезнь никогда не проходит самостоятельно. В среднем оно занимает 2–3 года и требует постоянного наблюдения. Вовремя обнаруженное, приобретенное косоглазие излечивается с помощью различных аппаратных методик. Труднее поддается лечению врожденный недуг – в этом случае, скорее всего, не избежать операции (а то и нескольких) с курсом восстановления зрения на специальных тренажерах.

Болезнь грудничков

Малыши также могут страдать врожденными заболеваниями, вызванными генетическими отклонениями или инфекциями. Одно из таких заболеваний – дакриоцистит новорожденных – воспаление слезного мешка, возникающее при закупорке носослезного канала элементами эмбриональной ткани. При этом у 8–10-дневного грудничка краснеет внутренний угол глаза и появляется гнойное отделяемое. Помочь малышу можно с помощью массажа слезного мешочка и закапывания в глаз антибактериальных капель. Однако если в течение двух недель болезнь не проходит, нужно обязательно показать ребенка детскому офтальмологу.

Недоношенные дети, бывает, страдают такой тяжелейшей патологией, как ретинопатия недоношенных – это заболевание сетчатки, возникающее вследствие нарушения ее развития. Офтальмологи выявляют недуг у новорожденного еще в больнице. В этом случае ретинопатия, как правило, поддается лазерному лечению. Чтобы грамотно проводить лечение и профилактику заболевания, необходимо показываться офтальмологу каждые две недели после выписки из роддома. Кроме того, необходимо знать, что ретинопатия недоношенных очень коварна – иногда она может вызывать «поздние» осложнения – отслойку сетчатки в подростковом возрасте. Именно поэтому ребенка, перенесшего ретинопатию недоношенных, следует ежегодно наблюдать у офтальмолога вплоть до 18-летнего возраста.

Родителям на заметку

Чтобы предотвратить у ребенка серьезные проблемы со зрением при рождении и в будущем, важно знать следующие моменты: еще на стадии планирования беременности потенциальные родители должны пройти обследование на ТОРЧ-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпес, некоторые инфекции, передающиеся половым путем). Также с первых дней жизни ребенка важно обращать внимание на состояние глаз малыша, размеры радужной оболочки. Если глаза слезятся – это, возможно, еще не открылся носослезный канал, что обычно происходит к 7 дню.

Для устранения такого дефекта врач обычно назначает массаж или промывание. Следует знать, что размеры радужной оболочки не должны превышать 10 мм. Большие размеры радужки могут быть признаком врожденной глаукомы! Наблюдайте за формой глазных щелей и их симметричностью. Если что-то настораживает, после трех месяцев ребенка следует показать детскому офтальмологу. Внимательно следите за движением глазных яблок. До 3 недель их движения хаотичны, но после этого срока младенец уже должен кратковременно фокусировать свой взгляд на предмете и следить за ним. Двигаться глазные яблоки должны симметрично.

Умеренные нагрузки

Имейте также в виду, что глазные мышцы ребенка укрепляются только к 6–7 годам, поэтому важно дозировать зрительную нагрузку, не перенапрягать зрение дошкольника. Просмотр телевизора не должен длиться дольше 30 минут в день, обучение компьютерной грамотности – не дольше 15–20 минут в день. Иначе не избежать близорукости! А в случае прогрессирующей близорукости придется прибегать к хирургическому вмешательству – склеропластике, позволяющей остановить патологическое увеличение глазного яблока.

Особенно часто проблемы со зрением подстерегают ребенка в школьном возрасте. Губительными факторами являются сильные нагрузки на зрение во время обучения, неправильное освещение рабочего пространства, просмотр ТВ или видео дольше 1 часа в день и т.д. Чтобы как можно дольше сохранить хорошее зрение, следуйте простым правилам: не пренебрегайте прогулками и занятиями с ребенком на свежем воздухе, следите за тем, чтобы ребенок занимался дома при естественном и правильно организованном искусственном освещении.

В осенне-зимний и весенний период поддерживайте организм школьника правильным питанием и специальными витаминными комплексами. Не забывайте регулярно проходить осмотр у детского офтальмолога. Если зрение вашего ребенка ослабло – только врач сможет подобрать нужные препараты, особый курс упражнений для глаз и, что немаловажно, поможет правильно выбрать очки – плохо подобранные очки могут стать причиной хронических головных болей и плохой успеваемости в школе.