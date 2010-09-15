Круговорот Луны в природе

С 16 по 17 сентября Луна будет находиться в знаке Козерога. К уже известным упражнениям для этого периода добавляем массирующие круговые движения вокруг лодыжки с внутренней и внешней стороны. А также, сидя удобно в кресле, сгибаем и разгибаем колени. Желательно от 100 до 200 раз! Затем растираем руки до приятного тепла и накладываем их на колени, прогревая коленный сустав со всех сторон.

Те, кто имеет проблемы с вросшими ногтями, должны воспользоваться моментом. Именно сейчас можно проводить любые требуемые при этом недуге манипуляции. И обязательно ванночки с отваром ромашки, фурацилином и морской солью.

Эти дни являются днями Земли и корнеплодов. Именно их и следует употреблять в пищу. Маску для лица и шеи сделаем соответствующую. Сырую картофелину натрем на мелкой терке и добавим 1 ч. л. любого растительного масла и 1 ч. л. земляных орехов (арахиса).

18 сентября Луна перейдет в знак Водолея и будет находиться в нем по 20 сентября.

Определенное напряжение будут испытывать сосуды. Для улучшения кровообращения делаем массаж душем по ходу вен снизу вверх. Очень полезны упражнение «велосипед» лежа на спине и ходьба в течение 2–3 минут – с высоко поднятыми коленями.

В этот период для организма хороши любые водные процедуры: бани, сауны, бассейны. В домашних условиях примите теплую ванну с добавлением нескольких капель лимонного (апельсинового, мандаринового) эфирного масла. 10–15 минут. Не больше!

В еде должна преобладать белковая пища. Показан прием витаминов.

21 и 22 сентября Луна – в знаке Рыб. Пора заняться ступнями ног! И мы вновь начинаем «выписывать» цифры 7 и 8 по нижней стороне ступней ног с помощью большого пальца противоположной руки. Добавляем упражнение с захватом пальцами ног карандаша и других мелких предметов. Каждый вечер делаем ванночки для ног с отваром дубовой коры и 2–3 каплями эфирного масла чайного дерева. Используем кремы для ног с камфарным маслом.

И еще обязательно делайте круговые вращения ступнями и движения ступнями вверх – вниз. В течение 20 минут!

23 сентября Луна продолжает находиться в Рыбах. Полнолуние! Непростой период для организма. За день-два рекомендуется начать употребление иван-чая и чая с геранью полевой, обладающих умеренным седативным действием.

В борьбе с бессонницей помогут следующие упражнения. Лежа или сидя сначала мысленно фокусируем внимание в области переносицы, расслабляя ее. Затем переносим внимание на плечи, кисти рук, тазобедренную область и ноги и последовательно расслабляем их. А самое главное –

расслабляем мышцы лица до ощущения «опускания» щек. Контролируем это состояние, постоянно «сбрасывая» напряжение, в течение 10 минут. Затем несколько минут дышим почти как йоги: вдох – выпячиваем живот, выдох – втягиваем. Чтобы удобнее было фиксировать правильное движение животом, кладем на него руки.

Кстати, о руках. Хорошо бы иметь какую-нибудь детскую игрушку с добавлением «песка» и периодически разминать ее. Это, с одной стороны, будет стимулировать мелкую моторику рук, а с другой – расслаблять мышцы.

В эти дни, к сожалению, высока вероятность отравлений. А потому необходим щадящий режим питания. Никаких излишеств! И тогда есть надежда, что следующий день вы встретите в хорошем настроении и добром здравии!