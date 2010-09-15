//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Круговорот Луны в природе

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Светлана СОЛОМАТИНА, врач ]

Круговорот Луны в природе

С 16 по 17 сентября Луна будет находиться в знаке Козерога.  К уже известным упражнениям для этого периода добавляем массирующие круговые движения вокруг лодыжки с внутренней и внешней стороны. А также, сидя удобно в кресле, сгибаем и разгибаем колени. Желательно от 100 до 200 раз! Затем растираем руки до приятного тепла и накладываем их на колени, прогревая коленный сустав со всех сторон.

Те, кто имеет проблемы с вросшими ногтями, должны воспользоваться моментом. Именно сейчас можно проводить любые требуемые при этом недуге манипуляции. И обязательно ванночки с отваром ромашки, фурацилином и морской солью. 

Эти дни являются днями Земли и корнеплодов. Именно их и следует употреблять  в пищу. Маску для лица и шеи сделаем соответствующую.  Сырую картофелину натрем на мелкой терке и добавим 1 ч. л. любого растительного масла и 1 ч. л. земляных орехов (арахиса).

18 сентября Луна перейдет в знак Водолея и будет находиться в нем по 20 сентября.

Определенное напряжение будут испытывать сосуды. Для улучшения кровообращения делаем массаж душем по ходу вен снизу вверх. Очень полезны упражнение «велосипед» лежа на спине и ходьба в течение 2–3 минут – с высоко поднятыми коленями. 

В этот период  для организма хороши любые водные процедуры: бани, сауны, бассейны. В домашних условиях примите теплую ванну с добавлением нескольких капель лимонного (апельсинового, мандаринового) эфирного масла. 10–15 минут. Не больше!

В еде должна преобладать белковая пища. Показан прием витаминов.

21 и 22 сентября Луна – в знаке Рыб. Пора заняться ступнями ног! И мы вновь начинаем «выписывать» цифры 7 и 8 по нижней стороне ступней ног с помощью большого пальца противоположной руки. Добавляем упражнение с захватом  пальцами ног карандаша и других мелких предметов. Каждый вечер делаем ванночки для ног с отваром дубовой коры и 2–3 каплями эфирного масла чайного дерева. Используем кремы для ног с камфарным маслом.

И еще  обязательно делайте круговые вращения ступнями и движения ступнями вверх – вниз. В течение 20 минут!

23 сентября Луна продолжает находиться в Рыбах. Полнолуние! Непростой период для организма. За день-два рекомендуется начать употребление иван-чая и чая с геранью полевой, обладающих умеренным седативным действием.

В борьбе с бессонницей помогут следующие упражнения. Лежа или сидя сначала мысленно фокусируем внимание в области переносицы, расслабляя ее. Затем переносим внимание на плечи, кисти рук, тазобедренную область и ноги и последовательно расслабляем их. А самое главное –
расслабляем мышцы лица до ощущения  «опускания» щек. Контролируем это состояние, постоянно «сбрасывая» напряжение, в течение 10 минут. Затем  несколько минут дышим почти как йоги: вдох – выпячиваем живот, выдох – втягиваем. Чтобы удобнее было фиксировать правильное движение животом, кладем на него руки.

Кстати, о руках. Хорошо бы иметь какую-нибудь детскую игрушку с добавлением «песка» и периодически разминать ее. Это, с одной стороны, будет стимулировать мелкую моторику рук, а с другой – расслаблять мышцы.

 В эти дни, к сожалению, высока вероятность отравлений. А потому необходим щадящий режим питания. Никаких излишеств! И тогда есть надежда, что следующий день вы встретите в хорошем настроении и добром здравии!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений. Так заявили в Брюсселе. Европейский союз раскритиковал задержания протестующих в Москве 27 июля.

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Шоу-бизнес

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка. Идет эвакуация жителей города

Власти города Байкальск Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы. Жителей микрорайона, проживающих в домах с №№ 196 по 204, эвакуируют. МЧС объявило о полной эвакуации жителей города.

//Новости СМИ2

//Общество

Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?

Что мешает иностранным производителям ядохимикатов окончательно завоевать наш рынок, и кто такой мистер Браун?

Швейцарская компания по производству средств защиты растений и семеноводства «Сингента» работает в России уже достаточно долго. Ходило немало разговоров о том, что ее руководству даже удалось договориться с губернатором Липецкой области о строительстве в городе Елец завода ядохимикатов.

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//Происшествия

В Хабаровске пенсионер обстрелял шумных подростков из "трубки-плевалки"

В Хабаровске пенсионер обстрелял шумных подростков из "трубки-плевалки"

Пожилой житель Хабаровска решил пострелять в компанию шумных детей из металлической трубки пластилиновыми шариками. Отмечается, что инцидент произошёл во дворе на Тихоокеанской улице.

//В мире

Трамп лично сообщил о готовящейся смене главы Нацразведки

Трамп лично сообщил о готовящейся смене главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп радостно сообщил о грядущей смене в ближайшие дни директора Национальной разведки Глава Белого дома написал пост в Twitter о кадровых перестановках в разведке.

//Происшествия

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области

На Иркутскую область обрушилась новая волна паводка из-за сильных и продолжительных дождей в выходные. Уточняется, что подтопленными оказались 6 районов, эвакуировали более 1 тысячи человек.

//Спорт

Аршавин отозвался на критику Дзюбы в его адрес

Аршавин отозвался на критику Дзюбы в его адрес

Бывший футболист "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин отозвался на слова нападающего петербургского "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы. Лунев.

//Новости партнеров

//В мире

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию

Пользователи сети посмеялись над призывом украинского журналиста готовиться к военному вторжению в Россию. Он призвал Верховную раду срочно собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ.

//Метеоновости

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает метеорологический институт Финляндии.

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

Российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс трудно причислить к тем, кого называют "баловень судьбы". На ее долю выпало немало испытаний, однако она всегда идет вперед с гордо поднятой головой.

//Спорт

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Дзюба: "Аршавин в футболе не разбирается"

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над ФК "Оренбург" выразил сомнение в профессиональной квалификации ныне уже завершившего свою спортивную карьеру Андрея Аршавина.

//Экономика

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Газопровод "Северный поток" после ремонта возобновил работу раньше запланированного срока

Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в субботу после приостановки в связи с плановым техобслуживанием. При этом ремонт завершился на четыре дня раньше запланированного срока.

//В мире

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

На Гавайи надвигается тропический шторм "Эрик"

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
2

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
3

Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи
4

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
5

Эвелина Бледанс: "Как же я устала улыбаться"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры