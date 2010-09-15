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Железная хватка панкреатита

В нашей стране от этой грозной болезни страдает вдвое больше людей, чем в Европе

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Ольга ГАЕВСКАЯ, врач ]

Железная хватка панкреатита

Причина – зачастую не только в неблагоприятных экологических условиях. Но и в традиционном пренебрежении здоровым образом жизни, злоупотреблении спиртным.

Железа съедает себя

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Оно начинается, когда на ней скапливаются ядовитые ферменты. А скапливаются они от того, что прекращается нормальный отток пищеварительных соков с панкреатическими ферментами в тонкий кишечник (возможные причины – киста, опухоль, перекрывание протока поджелудочной железы камнями из желчного пузыря). В результате железа начинает переваривать сама себя. При хроническом панкреатите гибнет значительная часть активных клеток, а на их месте разрастается неактивная, нефункциональная соединительная ткань.

Тяжелая форма острого панкреатита называется панкреонекроз. В этом случае происходит омертвление большого объема ткани железы. Некротический процесс может перейти на жировую клетчатку вокруг нее, и на другие органы в забрюшинном пространстве. Если активированные ферменты железы попадут в брюшную полость, это обернется перитонитом. И тут уже, если вести речь о спасении человека, счет пойдет на минуты.

Народный рецепт

Клюква. Секрецию поджелудочной железы повышает ежедневное употребление 100 г клюквы.

Почки сирени. Столовая ложка почек сирени на 1/2 л кипятка. Пить трижды в день до еды – по 1 ст. ложке.

Кора осины. Кору осины высушить и растолочь в порошок. Употреблять перед обедом по 0,5 г в день. Можно сделать отвар: 1 ст. л. растолченной коры осины на стакан воды. Кипятите 10 минут. Остудите. Затем 4 раза в день принимайте по 1 ст. ложке.

Подорожник. Заваренный из его листьев чай также помогает при болезнях поджелудочной железы.

Болезнь дружит со спиртным

В Европе один больной хроническим панкреатитом приходится примерно на 100 тыс. человек. В России статистические показатели гораздо печальнее – до 50 случаев на то же количество населения. Причем болезнь возраст не выбирает. Это могут быть и пожилые, и совсем еще молодые люди. Известное выражение «пить – здоровью вредить» в данном случае как закон прямого действия: более 40 процентов хронических «панкреатитчиков» – жертвы именно алкоголя. Причем у пьющих женщин болезнь развивается гораздо раньше, чем у мужчин, – в силу того, что у первых организм намного чувствительнее к воздействию «градусов». Спиртное проникает из кишечника через кровь или по протоку поджелудочной железы и активно поражает ее ткани. Проводились специальные клинические исследования. Они показали: человек, на протяжении трех лет ежедневно употребляющий более ста граммов крепких напитков, неизбежно попадает в группу риска.

Почему это случается

Кроме алкоголя неблагоприятное воздействие на поджелудочную железу оказывают и другие факторы. Например, частые нервно-психические перевозбуждения. Или переедание, злоупотребление соленой, жареной, острой и жирной пищей. Такая еда оказывает раздражающее воздействие на железу, двенадцатиперстную кишку и желудок: она увеличивает выработку кислоты и особых пищеварительных ферментов, которые могут спровоцировать приступ острого панкреатита. Не случайно же особенно часто такие приступы проявляются после всяких праздничных «объедаловок».

Неблагоприятно влияют на поджелудочную железу сахарный диабет, болезни желчного пузыря, желудка, двенадцатиперстной кишки. Да и вообще любой сбой в работе пищеварительной системы увеличивает риск появления панкреатита, поскольку все ее органы тесно взаимосвязаны, с анатомо-физиологической точки зрения. Например, при желчнокаменной болезни нарушается отток желчи, и она проникает в ткани поджелудочной железы. Не менее опасна и язвенная болезнь. Кроме того, спровоцировать хронический панкреатит (в том числе у детей) способны гепатит В, свинка, инфекционные заболевания желчевыводящих путей. Скажем, холецистит.

Симптомы

 Учащение пульса, падение артериального давления;

Сильные, нередко опоясывающие (с переходом на спину, за грудину и лопатку) боли в верхней части живота – обычно слева;

Обильная, не приносящая облегчения рвота;

Недержание газов, вздутие живота, отрыжка;

Острая почечная недостаточность, спутанность сознания, бледность либо желтушность, вызванные отравлением организма;

Симптом Тужилина: появление красных пятнышек на животе, спине и груди.

Диета

Больному необходимо так называемое дробное теплое питание. То есть небольшими порциями, 5–6 раз в день. Еда должна содержать повышенное количество белков. Они есть в нежирных сортах мяса, рыбы, в неостром сыре и свежем нежирном твороге. Хорошее стимулирующее действие на поджелудочную железу оказывают нежирные бульоны. Полезны также печеные яблоки, отварные или тушеные овощи, супы (вегетарианские и крупяные). Но в них не следует добавлять чеснок, лук и белокочанную капусту. Можно употреблять жидкий кисель, 1–2 ложки в день варенья или меда, молочные каши, омлеты, паровые творожные запеканки, пастилу, сухие бисквиты.

Следует полностью исключить из рациона острые специи и приправы, жирные бульоны, кислые блюда, консервы, колбасные изделия, орехи, грибы, бобовые, черный хлеб, свежую выпечку, газированные напитки, кофе, какао, квас, торты, карамель.

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